Inundațiile din Moldova: sute de pompieri sunt în continuare la Broșteni. Peste 1.000 de urgențe doar în Suceava de pe 27 iulie

ID313906_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Inundații în Suceava, Broșteni. Foto: Inquam Photos/Casian Mitu

Peste 300 de pompieri intervin în continuare în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, unde s-au înregistrat inundaţii majore în 27 iulie. De atunci şi până în prezent pompierii au gestionat peste 1.100 de situaţii de urgenţă doar în judeţul Suceava.

„În judeţele Suceava şi Neamţ, inundaţiile din ultimele săptămâni au pus la grea încercare atât comunităţile locale, cât şi autorităţile, dar au scos în evidenţă o mobilizare exemplară. Instituţii publice, salvatori şi voluntari au acţionat neîntrerupt, într-un efort comun, coordonat şi solidar, pentru salvarea de vieţi, protejarea infrastructurii şi sprijinirea populaţiei afectate. Pompieri militari veniţi din toate colţurile ţării, piloţi, poliţişti, jandarmi, salvamontişti, personal medical, operatori economici şi cetăţeni simpli au lucrat împreună, zi şi noapte, în condiţii dificile, pentru a limita efectele dezastrului şi a reda un climat de siguranţă şi normalitate, au transmis, duminică, oficialii IGSU, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că, ca urmare a fenomenelor periculoase, au fost salvate peste 200 de persoane, dintre care aproximativ 120 pe cale aeriană, în data de 28 iulie, în urma inundaţiilor produse în Broşteni, reprezentând cea mai mare operaţiune de salvare în urma inundaţiilor, realizată prin utilizarea simultană a cinci elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.

În judeţul Suceava, de la prima manifestare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase şi până în prezent, misiunile autorităţilor publice au fost asigurate zilnic de aproximativ 300 de pompieri militari, provenind din toate colţurile ţării, şi de un număr semnificativ de specialişti din diverse domenii.

„Alături de salvatori, s-au implicat activ, zilnic, zeci de poliţişti, jandarmi, salvamontişti, lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA), Direcţiei Silvice, Direcţiei Naţionale de Drumuri (SDN), Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), dar şi alte autorităţi şi instituţii publice”, a mai precizat sursa citată.

Potrivit IGSU, pompierii militari au înregistrat 1.131 de intervenţii între 27 iulie şi 10 august.

Acestea s-au concentrat pe salvarea persoanelor, evacuarea celor din zonele de risc, protecţia infrastructurii critice şi furnizarea de asistenţă imediată comunităţilor afectate.

„Pe lângă efortul instituţiilor, mii de voluntari din întreaga ţară, precum şi operatori economici din diverse sectoare, au venit în sprijinul autorităţilor. Voluntari din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, organizaţii non-guvernamentale, dar şi simpli cetăţeni au oferit sprijin cu bunuri materiale, apă, hrană şi utilaje necesare în misiunile de intervenţie. De asemenea, operatorii economici din toată ţara s-au implicat activ, furnizând resurse logistice, echipamente şi personal, contribuind astfel la sprijinirea acţiunilor de salvare şi refacere a infrastructurii”, a mai afirmat sursa citată.

Potrivit IGSU, în perioada 4-8 august, 10 comisii mixte, formate din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale au desfăşurat activităţi de evaluare a pagubelor.

„Acestea au fost concentrate pe estimarea impactului asupra locuinţelor, dar şi asupra altor infrastructuri esenţiale. Nouă dintre aceste comisii au acţionat în Broşteni, zona cea mai afectată, iar misiunea de evaluare va continua în săptămânile următoare, cu accent pe infrastructura publică şi alte efecte ale inundaţiilor”, au precizat oficialii IGSU.

Peste 300 de pompieri militari din 17 inspectorate judeţene, împreună cu Unitatea Specială pentru Intervenţii în Situaţii de Urgenţă (USISU), sunt încă activi în zona Broşteni, continuând acţiunile de curăţare a nămolului şi a resturilor aduse de ape, precum şi evaluarea daunei în zonele afectate.

De asemenea, în judeţul Neamţ, în perioada 27-31.07.2025, au fost executate 370 de misiuni pentru înlăturarea efectelor negative produse de manifestarea fenomenelor meteorologice în comunele Borca şi Farcaşa.

De la producerea inundaţiilor, au fost desfăşurate misiuni pentru evacuarea cetăţenilor (aproximativ 890 persoane din comunele Borca, Farcaşa şi Poiana Teiului s-au autoevacuat sau au fost evacuate), evacuarea apei, îndepărtarea aluviunilor, precum şi distribuirea de apă şi alimente.

Drumul DN 15 B, care face legătura între judeţul Neamţ şi judeţul Suceava a fost afectat de inundaţii, fiind blocat de aluviuni. Acesta a fost redat circulaţiei cu eforturi susţinute de mijloace de intervenţie aparţinând SDN, ISU, IPJ şi SVSU.

245 de case şi gospodării din comunele Borca şi Farcaşa au fost afectate de inundaţii.

„În comuna Poiana Teiului, în Lacul Izvorul Muntelui au ajuns materiale lemnoase si deşeuri ca urmare a viiturii de pe râul Bistriţa. Din acest motiv, din data de 01.08.2025, începând cu ora 21:00, la nivelul comunei Poiana Teiului a fost declarată stare de alertă pentru o perioadă de 30 de zile. În acelaşi context (materiale lemnoase si deşeuri adunate pe malul râului Bistriţa) începând cu data de 04.08.2025, începând cu ora 21:00, a fost instituită starea de alertă şi în comuna Borca, tot pentru o perioadă de 30 de zile”, au mai transmis pompierii.

