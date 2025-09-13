Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească intrată pe teritoriul României: „Populația nu a fost în pericol”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat că două avioane F-16 au fost mobilizate de la Baza 86 Fetești și au urmărit drona care a încălcat spațiul aerian al României, până la dispariția ei de pe radar, în zona Chilia Veche.

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.

Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a transmis ministrul Apărării.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei au reamintit populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse. „Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat pompierii.

Editor : Ș.R.