Video Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei

Valentin Stan Data actualizării: Data publicării:
Anchetatori la locul exploziei de la blocul din Rahova. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată.

Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea să fie evitată. Sunt două ipoteze pe care merg acum anchetatorii: o neglijență a administratorilor, a companiei de gaze sau o greșeală voită ori nevoită a unuia dintre locatari.

Ancheta pornește de la faptul că a existat o acumulare imensă de gaze. Acea explozie care a avut loc astăzi în Rahova este un incident nemaivăzut de către pompieri, cel puțin la un asemenea nivel - să explodeze două etaje întregi. O explozie de o astfel de amploare nu a mai fost întâlnită în istoria recentă de către de către salvatori.

Anchetatorii sunt în punctul în care strâng mărturii. În momentul de față, nimeni nu este suspect în această anchetă. Au fost chemați reprezentanți ai companiei de gaz, dar și administratorul blocului la audierile care au avut loc în această seară.

Procurorii au pus întrebări în așa fel încât să pună cap la cap toate informațiile despre felul în care s-a desfășurat totul: de ieri, pentru că ieri dimineață a fost prima sesizare, una către Distrigaz și una către către pompieri. și până la momentul exploziei.

În momentul de față, administratorul blocului nu este suspect. O eventuală punere sub acuzare ar putea să aibă loc peste câteva săptămâni, pentru că trebuie să se refacă firul acelor evenimente.

Mărturia acelui domn Ghiță (n.r. unul dintre locatari) este una cât se poate de de importantă, dar este o opinie pe care a spus-o în fața camerelor. Este foarte posibil ca el să ajungă și la audieri în calitate de martor.

Sunt sute de oameni care locuiau acolo și care cu siguranță au detalii despre ce s-a întâmplat în aceste 24 de ore. Foarte mulți dintre cei care ne urmăresc au văzut acea postare a unui locatar care a circulat pe Facebook în care se spunea că a fost pus un sigiliu, iar ulterior da, a fost găsit rupt.

Acest domn Ghiță ne spune că sigiliul a fost rupt de firmă, de reprezentanții firmei Distrigaz. Aici este un semn de întrebare.

Având în vedere că a fost o acumulare de gaze atât de mare orice scânteie, orice întrerupător, orice mică flacără putea să declanșeze tragedia.

Ce se întâmplă acolo? Poate mulți oameni au văzut filme cu tragedii, cu explozii, cu războaie, în care criminaliștii folosesc niște lumini imense pe timpul nopții și caută printre dărâmături. Asta se întâmplă acum în Rahova. Sunt cei mai buni criminaliști pe care poliția îi are la dispoziție. Cu ajutorul pompierilor, ridică plăci de beton, caută probe, caută dovezi. Nu vor pleca de acolo până când nu verifică fiecare metru pătrat.

