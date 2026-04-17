Live TV

Izvorul Tămăduirii 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată

Data actualizării: Data publicării:
Izvorul Tămăduirii. Inquam Foto Cosmin Enache
Izvorul Tămăduirii. Inquam Foto Cosmin Enache
Din articol
Izvorul Tămăduirii 2026: Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată

Vineri, 17 aprilie 2026, ortodocșii sărbătoresc Izvorul Tămăduirii, o zi cu profundă încărcătură spirituală, închinată Maicii Domnului și ideii de vindecare trupească și sufletească. Cu acest prilej, credincioșii participă la slujbe speciale de sfințire a apei, considerată purtătoare de har, dar și la momente de rugăciune și reculegere, menite să sublinieze nevoia de purificare interioară și respectul față de valorile sacre. În acest context, părintele Marius Oblu a explicat pentru Digi24.ro, ce obiceiuri ar trebui evitate, astfel încât acest praznic să fie trăit în liniște și echilibru spiritual.

Marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, această zi face parte din Săptămâna Luminată, perioada pascală care urmează Învierii Domnului și este trăită de credincioși ca un timp al bucuriei, al luminii și al reînnoirii sufletești.

Izvorul Tămăduirii 2026: Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată

În tradiția ortodoxă, dar și în credințele populare asociate Izvorului Tămăduirii, această zi nu este percepută doar ca un moment al vindecării și al binecuvântării, ci și ca un timp al reculegerii profunde, marcat de respectarea unor rânduieli transmise din generație în generație.

„Potrivit obiceiurilor străvechi, în această zi trebuie evitate activitățile gospodărești solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală sau munca la câmp. Tradiția spune că astfel de îndeletniciri pot tulbura liniștea spirituală a zilei, motiv pentru care timpul este dedicat rugăciunii, participării la slujbe și menținerii echilibrului sufletesc.

Un alt aspect important îl reprezintă respectul față de apa sfințită, considerată purtătoare de har și protecție. Agheasma Mică trebuie folosită cu evlavie, iar păstrarea ei este asociată, în credința populară, cu protecția spirituală pe tot parcursul anului. Apa sfințită este utilizată în momente de boală, încercare sau dificultate, fiind percepută ca un sprijin spiritual.

În anumite regiuni, tradiția recomandă evitarea deplasărilor lungi sau a activităților riscante, existând convingerea că această zi ar trebui petrecută în liniște, alături de familie și în apropierea bisericii, sub semnul ocrotirii divine.”, potrivit sursei Digi24.ro

Ce semnifică Izvorul Tămăduirii 2026 în tradiția creștin-ortodoxă

„Izvorul Tămăduirii este una dintre cele mai vechi și semnificative sărbători din calendarul creștin ortodox, ale cărei origini se regăsesc în a doua jumătate a primului mileniu. Dincolo de dimensiunea religioasă, această zi poartă o puternică încărcătură simbolică, asociată vindecării, speranței și intervenției divine, având în centru apa - privită ca sursă a vieții și a purificării.

În tradiția bisericii, Mântuitorul este numit „Izvorul vieții”, iar Maica Domnului este cinstită ca „Izvor al tămăduirilor”, prin care harul vindecării se revarsă asupra credincioșilor, sărbătoarea având la bază și o veche legendă transmisă din generație în generație, care explică originea și îi consolidează dimensiunea sa spirituală.”, conchide preotul

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

