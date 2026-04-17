Izvorul Tămăduirii 2026: Ziua când se sfințesc apele. Ce trebuie să faci cu Agheasma Mică, potrivit preotului

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii 2026. Sursă foto Getty Images
Semnificația sărbătorii Izvorul Tămăduirii 2026 Izvorul Tămăduirii 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

La 17 aprilie 2026, credincioșii ortodocși marchează Izvorul Tămăduirii, unul dintre cele mai importante momente din Săptămâna Luminată, dedicat Maicii Domnului și harului vindecător al apei sfințite. Praznicul evocă tradiția unui loc considerat binecuvântat, recunoscut pentru minunile care i-au fost atribuite, și reflectă credința în puterea divină de a aduce alinare, curățare și echilibru atât trupului, cât și sufletului. Preotul Marius Oblu a explicat, pentru Digi24.ro, sensul profund al acestei zile și importanța tradițiilor păstrate de-a lungul timpului.

În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe speciale de sfințire a apei, cunoscute sub denumirea de „Agheasma Mică”, un moment de profundă încărcătură spirituală pentru credincioși.

Semnificația sărbătorii Izvorul Tămăduirii 2026

„Izvorul Tămăduirii este una dintre cele mai vechi și semnificative sărbători din calendarul creștin ortodox, ale cărei origini se regăsesc în a doua jumătate a primului mileniu. Dincolo de dimensiunea religioasă, această zi poartă o puternică încărcătură simbolică, asociată vindecării, speranței și intervenției divine, având în centru apa - privită ca sursă a vieții și a purificării.

În tradiția bisericii, Mântuitorul este numit „Izvorul vieții”, iar Maica Domnului este cinstită ca „Izvor al tămăduirilor”, prin care harul vindecării se revarsă asupra credincioșilor, sărbătoarea având la bază și o veche legendă transmisă din generație în generație, care explică originea și îi consolidează dimensiunea sa spirituală.”, a explicat preotul

Miracolul care a dat naștere sărbătorii

Relatarea își are începutul în apropierea Constantinopolului, unde Leon, pe atunci un simplu soldat, a întâlnit un orb rătăcit și însetat. Acesta i-a cerut sprijinul pentru a găsi apă și pentru a ajunge în cetate. În timp ce căuta un izvor, Leon ar fi auzit glasul Maicii Domnului, care l-a îndrumat către un loc anume și i-a cerut să-i ofere apă celui aflat în suferință, dar și să-i spele ochii.

Urmând îndemnul, soldatul a descoperit sursa ascunsă, iar după ce bărbatul a băut și s-a spălat pe față, și-a recăpătat vederea. Evenimentul a fost interpretat drept o manifestare a puterii divine, mijlocită de Maica Domnului.

Ani mai târziu, ajuns împărat, Leon nu a uitat întâmplarea. În semn de recunoștință, a ridicat o biserică deasupra locului respectiv, cunoscută sub numele de „Izvorul dătător de viață”. De-a lungul timpului, lăcașul a fost refăcut și extins de mai mulți împărați bizantini, devenind un important punct de pelerinaj, asociat cu numeroase vindecări considerate miraculoase. Izvorul există și în prezent, la Istanbul, păstrându-și statutul de loc binecuvântat.

Izvorul Tămăduirii 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

De-a lungul timpului, sărbătoarea a fost păstrată cu sfințenie în tradiția ortodoxă, fiind un moment în care credincioșii își îndreaptă gândurile către puterea tămăduitoare a lui Dumnezeu.

„În dimineața acestei zile, credincioșii participă la slujba specială de sfințire a apei, cunoscută drept „Agheasma Mică”. În cadrul ritualului, preoții rostesc rugăciuni de binecuvântare, iar apa este considerată purtătoare de har și putere vindecătoare. Ulterior, aceasta este luată acasă și păstrată pentru a fi folosită de-a lungul anului.

Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este participarea la pelerinaje organizate la izvoare, fântâni sau alte locuri considerate sfinte, unde apa este binecuvântată, fie simbolic, fie în mod direct. În mediul rural și nu numai, tradiția include și stropirea gospodăriilor, a animalelor sau a ogoarelor cu agheasmă, gest asociat cu protecția și rodnicia.

În credința populară, apa sfințită este folosită în momente de boală, necaz sau cumpănă, fiind văzută ca un sprijin spiritual. De asemenea, se spune că, păstrată cu evlavie, aceasta nu se alterează și își menține proprietățile pe tot parcursul anului.”, conchide Părintele Marius Oblu

Astfel, Izvorul Tămăduirii rămâne una dintre cele mai emoționante și profund simbolice momente din calendarul ortodox, menținând vie legătura dintre tradiție, credință și ideea de miracol.

