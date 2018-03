Jaf armat la o casă de pariuri. Ce povestește soțul casierei

Este alertă la Craiova după jaful armat care a avut loc aseară la o casă de pariuri din centrul oraşului. Poliţiştii îl caută pe bărbatul care a fugit cu șapte mii de lei, după ce a ameninţat-o pe casieră cu pistolul. Femeia nu a fost rănită, dar este în stare de şoc.

Soțul casierei: Ea a zis că a ameninţat-o să-i dea banii în 35 de secunde şi tot repeta, să-i dea banii în 35 de secunde, asta a zis ea.

Ora 20:45, vineri seara. Angajata unei case de pariuri din centrul Craiovei era singură în agenţie, când un bărbat a intrat pe uşă. A scos un pistol şi i-a cerut, sub ameninţarea armei, să-i dea toţi banii.

Soțul casierei: M-a sunat soţia pe la 11 (n. red. ora 23:00), cred, că a fost jefuită cu pistolul de cineva. Era foarte agitată. Atunci m-am urcat repede în maşină şi am venit. Acolo nu m-au lăsat să intru înăuntru. Făceau anchetă, erau poliţiştii. După, am intrat şi au început să ia amprente.

Deşi speriată, angajata a reuşit totuşi să apese butonul de panică.

Soțul casierei: L-a apăsat, l-a apăsat, că s-a băgat sub tejghea când o ameninţa el şi a apăsat, a apăsat.

Reporter: A venit firma de pază?

Soțul casierei: A venit, nu ştiu când a venit, că erau acolo când am ajuns eu. Pe mine m-a sunat oricum după ceva timp.

Reporter: A venit foarte târziu firma de pază?

Soțul casierei: Eu am auzit că a venit cam în cinci minute. I-a dat banii, în jur de 7.000, am înţeles.

Imediat ce a pus mâna pe pradă, hoţul a ieşit repede din agenţie şi a dispărut. Femeia a sunat la 112 şi le-a spus apoi poliţiştilor cum s-a petrecut atacul.

Mihaela Gîrd, purtător de cuvânt IPJ Dolj : Avem şi imagini surprinse de camerele de supraveghere din incinta agenţiei respectivei agenţii de pariuri sportive şi cu siguranţă, în cel mai scurt timp, bărbatul va fi identificat. În momentul de faţă sunt suficiente semnalmente care ar putea duce la identificarea lui.

Peste 20 de poliţişti îl caută acum pe atacator în tot judeţul.