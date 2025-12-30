Un bărbat a jefuit o sală de jocuri de noroc din Slatina, după ce a amenințat o angajată cu un cuțit și a fugit cu aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii au reușit să-l identifice și să-l prindă după o zi de căutări, iar prejudiciul a fost recuperat.

Jaful a avut loc într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Slatina. O angajată a unității a alertat poliția, după ce un bărbat necunoscut a intrat în incintă și a amenințat-o cu un obiect tăietor-înțepător, reușind să sustragă o sumă importantă de bani, după care a fugit.

„La data de 28 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat de către o femeie, angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unităţii şi, sub ameninţarea unui obiect tăietor-înţepător, ar fi sustras suma de aproximativ 70.000 de lei”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Polițiștii au demarat imediat cercetările pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului. În urma investigațiilor, anchetatorii au stabilit că principalul suspect este un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Tufeni.

Marți, oamenii legii au efectuat două percheziții la locuințele acestuia. În urma acțiunii, suma de bani sustrasă a fost recuperată în totalitate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis jaful.

