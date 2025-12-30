Live TV

Video Jaf ca în filme la un cazinou din Slatina. O angajată a fost amenințată cu cuțitul, hoțul a fugit cu 70.000 de lei

Data publicării:
masina-de-politie-in-urmarire
Foto: Shutterstock

Un bărbat a jefuit o sală de jocuri de noroc din Slatina, după ce a amenințat o angajată cu un cuțit și a fugit cu aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii au reușit să-l identifice și să-l prindă după o zi de căutări, iar prejudiciul a fost recuperat.

Jaful a avut loc într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Slatina. O angajată a unității a alertat poliția, după ce un bărbat necunoscut a intrat în incintă și a amenințat-o cu un obiect tăietor-înțepător, reușind să sustragă o sumă importantă de bani, după care a fugit.

„La data de 28 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat de către o femeie, angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unităţii şi, sub ameninţarea unui obiect tăietor-înţepător, ar fi sustras suma de aproximativ 70.000 de lei”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Polițiștii au demarat imediat cercetările pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului. În urma investigațiilor, anchetatorii au stabilit că principalul suspect este un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Tufeni.

Marți, oamenii legii au efectuat două percheziții la locuințele acestuia. În urma acțiunii, suma de bani sustrasă a fost recuperată în totalitate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis jaful.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
3
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
4
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Digi Sport
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jafuri 2025
Cele mai mari jafuri din 2025: Ce obiecte de artă și artefacte istorice au dispărut din muzeele lumii
jaf bancomat
Jaf ratat în SUA: Doi hoți fură un bancomat dintr-un magazin, apoi îl pierd pe drum. Imagini de pe camera de supraveghere
oameni la muzeul luvru
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă
Priceless Romanian ancient gold treasure stolen from the Netherlands, Bucharest, Romania - 25 Jan 2025
Înainte de furtul tezaurului dacic, Muzeul Drents a fost atenționat despre probleme de securitate: Rezistenţa la efracţie este scăzută
Luvru
Alţi patru suspecţi au fost arestaţi în ancheta privind jaful de la Luvru, anunţă Parchetul din Paris
Recomandările redacţiei
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare...
Dick Schoof premierul olandei
Premierul Olandei și Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană de la Câmpia...
Zile libere în 2026. Foto Getty Images
Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru...
Vladimir Putin
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin...
Ultimele știri
Trump spune că SUA vor să vândă avioane de luptă F-35 Turciei. Israelul nu este de acord
Belarusul susține că rachetele hipersonice ruseşti Oreşnik, cu capacitate nucleară, au ajuns pe teritoriul său
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026. „Am pus capăt la opt războaie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre mama ei, care a murit de cancer: „A fost o femeie plinuță toată viața...
Film Now
Anthony Hopkins, mesaj emoționant în ziua în care a marcat 50 de ani de când nu a mai consumat alcool...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
450 lei în plus la pensie pentru plata facturilor la energie, în 2026. Care pensionari vor lua banii?
Digi FM
Cele mai frumoase poze de familie cu Chris Hemsworth, Elsa Pataky și cei trei copii ai lor. Actorii serbează...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...