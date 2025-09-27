O femeie dintr-o comună din județul Timiș a rămas fără 50 de mii de euro și mai multe bijuterii. Jaful a fost pus la cale de o așa-zisă prietenă care a scos victima în oraș cât timp hoții au dat spargerea. Cinci persoane au fost arestate.

Femeia din comuna Lenauheim a sunat la 112 și a reclamat faptul că i-au fost furați din locuință 50.000 euro, dar și câteva bijuterii din aur.

Polițiștii au început cercetările și au făcut percheziții în localitatea Jimbolia, de unde au ridicat mai multe telefoane mobile, bijuterii ce par a fi din aur, bani, un pistol cu aer comprimat, dar și muniția aferentă.

Mai apoi, polițiștii au făcut alte cinci percheziții în Reșița și Oțelul Roșu, de unde au ridicat, de asemenea, o armă, dar și 15 monede din aur.

În total, cinci persoane au fost reținute și duse la audieri, fiind suspecte în acest dosar.

Oamenii legii au stabilit că tânăra avea cei 50.000 euro dintr-un credit bancar de care aflase și o prietenă de-a ei. Aceasta ar fi dat pontul hoților și, ca să se asigure că vor merge la fix, a scos-o pe victimă în oraș, chiar în timp ce hoții îi spărgeau casa.

Cele cinci persoane, prietena victimei și ceilalți suspecți, au fost prezentați în fața magistraților, care au dispus arestul preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați de furt calificat.

