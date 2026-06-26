Jaf de proporții în Corbeanca. Un bărbat a reclamat la poliție că i-au fost furate bunuri de 2 milioane de euro

Un jaf de proporții a avut loc în Corbeanca, județul Ilfov. Un cetățean italian a reclamat că hoții i-au furat din casă bunuri în valoare de două milioane de euro.

Cazul se află acum în atenția autorităților. Proprietarul unui imobil, cetățean italian, a reclamat dispariția unor bunuri a căror valoare totală ar ajunge la aproximativ 2 milioane de euro. Potrivit surselor Digi24, ar fi vorba de bijuterii și ceasuri.

Sesizarea vizează o perioadă cuprinsă între luna mai până în prezent, iar circumstanțele în care bunurile ar fi dispărut sunt acum în curs de verificare. Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, dar și valoarea exactă a prejudiciului și eventualele persoane implicate.

Editor : M.B.