Jennifer Lopez a ajuns la București. Artista va susține un concert în această seară în Piața Constituției

Jennifer Lopez a sosit sâmbătă după-amiază la București, unde urmează să susțină, duminică seară, un concert în Piața Constituției, în cadrul festivalului „Summer in the City”. Evenimentul face parte din turneul internațional „Up All Night Live”, iar accesul publicului se va face începând cu ora 16.00, potrivit News.ro.

Jennifer Lopez a ajuns la București în după-amiaza zilei de sâmbătă, 26 iulie, venind de la Varșovia, informează Boarding Pass, specializat în aviație, care precizează că vedeta pop și întreaga sa echipă tehnică au zburat cu două aeronave în configurație VIP, un Boeing 737 și un Airbus A319.

Concertul are loc în seara zilei de duminică, 27 iulie, în Piața Constituției din Capitală.

Accesul publicului se face începând cu ora 16.00, prin două puncte principale situate pe Bulevardul Libertății: dinspre Izvor/Bulevardul Națiunile Unite și dinspre Calea 13 Septembrie. Organizatorii îi îndeamnă pe spectatori să sosească din timp, pentru a evita aglomerația și pentru a nu rata începutul show-ului.

Accesul în zona de spectacol se face pe baza unui bilet valabil și a unui act de identitate. Minorii care nu dețin document de identitate pot intra pe baza unei copii (fizice sau digitale) a certificatului de naștere. Participarea copiilor sub 3 ani este interzisă, iar organizatorii nu recomandă prezența copiilor sub 5 ani.

Minorii sub 8 ani pot intra gratuit, doar însoțiți și cu documente doveditoare. Cei cu vârste între 8 și 16 ani pot participa doar însoțiți și cu bilet valabil. Minorii cu vârste între 16 și 18 ani pot participa neînsoțiți, doar dacă prezintă acordul scris al părinților sau tutorelui legal, în două exemplare: unul pentru organizator, celălalt pentru a fi păstrat de minor.

Toți participanții vor fi supuși unui control de securitate realizat de personal autorizat.

Editor : Ș.A.