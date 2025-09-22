La ce oră are loc echinocțiul de toamnă 2025 în România: Evenimente astronomice vizibile pe cer în această noapte

Echinocțiul din septembrie 2025 marchează începutul oficial al toamnei astronomice. Evenimentul are loc astăzi, la ora 21:19 (ora României), când Soarele ajunge la longitudinea astronomică de 180° și trece din emisfera nordică în cea sudică. Momentul echinocțiului aduce aproape egalitate între orele de lumină și cele de întuneric. De acum înainte, zilele vor începe să se scurteze treptat, iar nopțile să se prelungească, până la solstițiul de iarnă din decembrie.

Cuvântul „echinocțiu” provine din francezul „équinoxe”, care, la rândul său, derivă din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” („egal”) și „nox”, „noctis” („noapte”). Termenul se referă la fenomenul astronomic care are loc de două ori pe an, primăvara și toamna, când Soarele se află aproximativ deasupra ecuatorului.

Echinocțiul de toamnă 2025: Ce se poate observa pe cer

Răsărit și apus exact la est și vest: Durata zilei va fi aproape egală cu cea a nopții

Fiind situat în dreptul ecuatorului ceresc, la această dată, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind aproximativ egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților. Singurele excepții sunt în regiunile polare: în zona polului nord incepând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, perioadă care va dura timp de 6 luni, până la momentul echinocțiului de primavară.

Citește și: Când trecem la ora de iarnă 2025

Constelații de toamnă

Conceptul de constelație reprezintă un reper al locului de pe cer unde se poate afla un obiect cosmic. După apus, pe cer pot deveni vizibile constelațiile caracteristice sezonului de toamnă: Pegasus și Andromeda (trei stele din Pegasus și una din Andromeda formează un mare pătrat). Observarea acestora poate fi mai clară datorită nopților mai lungi și atmosferei mai stabile, în special în nopțile senine.

Luna Plină a recoltei

Luna Plină cea mai apropiată de echinocțiu, cunoscută ca „Harvest Moon”, oferă lumină suplimentară pentru observarea cerului și marchează tradițional încheierea sezonului agricol.

Vremea ar putea sa fie mai rece după echinocțiul din 22 septembrie

Evenimentul din 22 septembrie marchează începutul astronomic al toamnei, tranziția de la vară la sezonul rece. De acum, Soarele răsare mai târziu și apune mai devreme, astfel că zilele devin mai scurte, iar nopțile mai lungi.

Această schimbare determină o răcire treptată a vremii: temperaturile maxime încep să fie mai scăzute decât în perioada verii. Însă răcirea nu se simte imediat, deoarece solul, mările și oceanele păstrează o parte din căldura acumulată în timpul sezonului cald. Schimbările climatice devin mai evidente din lunile octombrie și noiembrie.

Urmatoarele date ale echinocțiului de toamnă

Echinocțiul de toamnă în 2026: 23 septembrie, ora 03:05 (ora României);

Echinocțiul de toamnă în 2027: 23 septembrie, ora 09:02 (ora României);

Echinocțiul de toamnă în 2028: 22 septembrie, ora 14:45 (ora României).

Diferența dintre echinocțiul de primăvară și cel de toamnă

Echinocțiul se produce de două ori pe an. Primul are loc, de obicei, între 19 și 21 martie, cel mai frecvent în jurul datei de 20 martie. În acel moment, Soarele trece peste ecuatorul ceresc, deplasându-se din emisfera cerească sudică spre cea nordică. Acest fenomen marchează echinocțiul de primăvară pentru emisfera nordică și echinocțiul de toamnă pentru emisfera sudică.

Cel de-al doilea echinocțiu al anului are loc atunci când Soarele trece din emisfera cerească nordică în cea sudică, traversând ecuatorul ceresc. Acest eveniment se produce, de regulă, între 21 și 24 septembrie, cel mai adesea în jurul datei de 22-23 septembrie. El marchează echinocțiul de primăvară în emisfera sudică și echinocțiul de toamnă în emisfera nordică.

Punctul de pe ecliptică unde are loc această intersecție cu ecuatorul ceresc este cunoscut sub denumirea de „punctul autumnal”.

„Punctul echinocțiului de toamnă se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Echinocțiul de toamnă nu este numai un fenomen astronomic, ci are și o valoare culturală semnificativă. În multe zone ale țării, acest moment a fost asociat de-a lungul timpului cu încheierea sezonului agricol și cu tradiții menite să mulțumească pentru recoltele obținute. Odată cu echinocțiul, gospodarii își pregătesc locuințele și curțile pentru iarnă: depozitează proviziile, pregătesc lemnele pentru foc și își organizează hambarele, asigurându-se că totul este gata pentru sezonul rece.

Editor : C.S.