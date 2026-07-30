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Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Cele mai importante obiceiuri respectate de credincioși pe 30 iulie

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Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Ce reprezintă Lăsatul Secului înainte de post Începutul pregătirii pentru Postul Adormirii Maicii Domnului Tradiții și obiceiuri populare de Lăsata Secului 2026 înainte de Postul Adormirii Maicii Domnului

Joi, 30 iulie 2026, credincioșii ortodocși marchează Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, zi care precede începutul uneia dintre cele mai importante perioade de abstinență din calendarul ortodox. Acest moment simbolizează trecerea către cele două săptămâni de pregătire spirituală dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară și ca Postul Sfintei Marii, este unul dintre cele patru mari posturi rânduite de biserica ortodoxă pe parcursul

Ce reprezintă Lăsatul Secului înainte de post

„Înaintea fiecărui mare post din calendarul ortodox, credincioșii marchează Lăsatul Secului, moment care simbolizează trecerea de la alimentația obișnuită la o perioadă de pregătire trupească și sufletească. Este ziua în care se renunță la mâncarea „de dulce” și la anumite obiceiuri lumești, pentru a face loc unei perioade dedicate rugăciunii, cumpătării și reflecției spirituale.

Denumirea provine din expresia veche „a lăsa secul”, care face referire la renunțarea la hrana îmbelșugată și la preocupările exclusiv materiale, în favoarea unei vieți duhovnicești mai intense. Astfel, sărbătoarea nu reprezintă doar o schimbare în alimentație, ci și un exercițiu de voință, disciplină și apropiere de valorile spirituale.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Începutul pregătirii pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

„În 2026, Lăsata Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului este marcată joi, 30 iulie, cu o zi înainte de începerea perioadei de înfrânare. Acest moment deschide unul dintre cele mai importante intervale de pregătire spirituală din calendarul ortodox, premergătoare sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Data de 30 iulie marchează ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de „dulce” înainte de intrarea în post. În tradiția ortodoxă, această zi reprezintă și un îndemn la pregătire sufletească, prin iertare, cumpătare și săvârșirea faptelor bune, astfel încât credincioșii să întâmpine cu inimile și sufletele pregătite una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului.

Cât durează Postul Adormirii Maicii Domnului 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului se desfășoară anual în perioada 1-14 august și precede sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată la 15 august. Alături de Postul Paștelui, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Postul Nașterii Domnului, Postul Sfintei Marii face parte din cele patru mari perioade de post din calendarul ortodox.

Pe parcursul acestei perioade, credincioșii respectă rânduielile bisericești privind alimentația, prin renunțarea la produsele de origine animală. Conform tradiției ortodoxe, sunt prevăzute și zile în care există dezlegare la pește, vin și untdelemn, stabilite potrivit calendarului bisericesc.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Tradiții și obiceiuri populare de Lăsata Secului 2026 înainte de Postul Adormirii Maicii Domnului

În tradiția populară românească, ziua de Lăsata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului este însoțită de obiceiuri care simbolizează pregătirea pentru zilele de înfrânare și reculegere.

În multe regiuni ale țării, această zi este petrecută în familie, în jurul unei mese la care sunt servite ultimele bucate de „dulce” înainte de începerea postului. Potrivit tradiției, momentul are rolul de a întări legăturile dintre cei apropiați și de a marca începutul unei perioade dedicate rugăciunii și cumpătării.

Ziua de 30 iulie este considerată, totodată, un prilej de împăcare și iertare. Credincioșii sunt îndemnați să lase în urmă neînțelegerile, să își ceară iertare unii altora și să intre în post cu sufletul împăcat și cu gândul îndreptat către valorile creștine.

Deși obiceiurile diferă de la o regiune la alta, semnificația acestei zile rămâne aceeași: pregătirea trupească și sufletească pentru Postul Adormirii Maicii Domnului și pentru marea sărbătoare din 15 august.

Editor : M.C.

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