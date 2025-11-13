Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului 2025. Cele mai importante tradiții explicate de preot: „Este o zi a iertării”

Joi, 13 noiembrie, credincioșii ortodocși marchează Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2025. De regulă, evenimentul este celebrat pe 14 noiembrie, însă, conform rânduielilor bisericești, dacă această dată coincide cu o zi de miercuri sau vineri, Lăsata Secului se respectă cu o zi mai devreme. Părintele Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro semnificația tradițiilor și obiceiurilor asociate acestei zile.

Lăsata Secului reprezintă ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce înainte de începerea Postului Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile dedicată pregătirii spirituale și reflecției care se încheie în Ajunul Crăciunului.

„Din punct de vedere spiritual, Lăsata Secului este o trecere de la viața cotidiană la o viață duhovnicească, în care omul se apropie de Dumnezeu nu prin mâncare, ci prin rugăciune, curățire de păcate, milostenie și mai ales prin Sfintele Taine. De asemenea, este ziua în care Biserica ne amintește că postul nu înseamnă dietă, ci este terapie pentru suflet.

Denumirea vine din vechea expresie „a lăsa secul”, adică: a renunța, pe de-o parte, la toate obiceiurile seculare, lumești, dar și de a renunța la mâncarea uscată, concentrată în grăsimi, pentru a intra într-o perioadă de curățire trupească și sufletească.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Tradiții și obiceiuri populare de Lăsata Secului

„Pe vremuri, în satele românești, Lăsata Secului era mai mult decât o simplă zi din calendar. Era un prilej de bucurie și împăcare. Familiile se adunau la masă, mâncau pentru ultima dată de dulce înaintea începerii postului, iar seara se încheia cu un obicei aparte: iertăciunea, momentul în care oamenii își cereau iertare unii altora, spunând cuvintele: „Iartă-mă și Dumnezeu să te ierte.”

De asemenea, tinerii din sat jucau hora în mijlocul comunității, semn al unității și al legăturii dintre oameni. Tot atunci se făceau și înțelegerile pentru viitoarele nunți, fiind considerat un timp potrivit pentru planuri de familie și armonie între gospodării.

Chiar dacă multe dintre aceste datini s-au pierdut, spiritul lor poate fi încă păstrat. Lăsata Secului este o zi a iertării, a reîntâlnirii cu familia și a unui nou început în relația cu Dumnezeu’’, conchide Părintele Dan Damaschin

Editor : marina.cimpoaca