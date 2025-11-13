Live TV

Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului 2025. Cele mai importante tradiții explicate de preot: „Este o zi a iertării”

Data publicării:
Lăsata Secului pentru postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Lăsata Secului pentru postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Din articol
Lăsatul Secului înainte de Postul Crăciunului 2025 Tradiții și obiceiuri populare de Lăsata Secului

Joi, 13 noiembrie, credincioșii ortodocși marchează Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2025. De regulă, evenimentul este celebrat pe 14 noiembrie, însă, conform rânduielilor bisericești, dacă această dată coincide cu o zi de miercuri sau vineri, Lăsata Secului se respectă cu o zi mai devreme. Părintele Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro semnificația tradițiilor și obiceiurilor asociate acestei zile.

Lăsata Secului reprezintă ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce înainte de începerea Postului Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile dedicată pregătirii spirituale și reflecției care se încheie în Ajunul Crăciunului.

Lăsatul Secului înainte de Postul Crăciunului 2025

„Din punct de vedere spiritual, Lăsata Secului este o trecere de la viața cotidiană la o viață duhovnicească, în care omul se apropie de Dumnezeu nu prin mâncare, ci prin rugăciune, curățire de păcate, milostenie și mai ales prin Sfintele Taine. De asemenea, este ziua în care Biserica ne amintește postul nu înseamnă dietă, ci este terapie pentru suflet.

Denumirea vine din vechea expresie „a lăsa secul”, adică: a renunța, pe de-o parte, la toate obiceiurile seculare, lumești, dar și de a renunța la mâncarea uscată, concentrată în grăsimi, pentru a intra într-o perioadă de curățire trupească și sufletească.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Tradiții și obiceiuri populare de Lăsata Secului

Pe vremuri, în satele românești, Lăsata Secului era mai mult decât o simplă zi din calendar. Era un prilej de bucurie și împăcare. Familiile se adunau la masă, mâncau pentru ultima dată de dulce înaintea începerii postului, iar seara se încheia cu un obicei aparte: iertăciunea, momentul în care oamenii își cereau iertare unii altora, spunând cuvintele: Iartă-mă și Dumnezeu te ierte.”

De asemenea, tinerii din sat jucau hora în mijlocul comunității, semn al unității și al legăturii dintre oameni. Tot atunci se făceau și înțelegerile pentru viitoarele nunți, fiind considerat un timp potrivit pentru planuri de familie și armonie între gospodării.

Chiar dacă multe dintre aceste datini s-au pierdut, spiritul lor poate fi încă păstrat. Lăsata Secului este o zi a iertării, a reîntâlnirii cu familia și a unui nou început în relația cu Dumnezeu’’, conchide Părintele Dan Damaschin

Editor : marina.cimpoaca

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Trump e frustrat că nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia...
Dronă
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Ultimele știri
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
Statele Unite au oprit producţia unei monede a cărei producție costă de patru ori mai mult decât valoare ei
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge dronele ruseşti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sfântul Ioan Gură de Aur 2025. Foto Getty Images
Sfântul Ioan Gură de Aur 2025, sărbătorit pe 13 noiembrie. Cum explică preotul superstiția celor 13 zile de ghinion
Sfântul Nectarie 2025. Foto Getty Images
Sfântul Nectarie, protectorul bolnavilor, prăznuit pe 9 noiembrie. Unde se află moaștele Ocrotitorului în România
Tradiții și obiceiuri de Mihail și Gavriil. Foto Getty Images
Sfinții Mihail și Gavriil 2025. Obiceiurile pe care preotul le interzice pe 8 noiembrie: „Cei care respectă se bucură de protecție”
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihai și Gavriil. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” pe 8 noiembrie
Calendar ortodox luna noiembrie. Foto Getty Images
Calendar ortodox pentru luna noiembrie 2025: Trei sărbători importante sunt menționate cu cruce roșie
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai +...
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi ar fi putut rămâne la Universitatea Craiova! Scenariul dezvăluit din interior: ”S-a grăbit”
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
Benzina premium, între mit și realitate – la ce ajută carburantul mai scump, cât a ajuns diferența de preț
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...