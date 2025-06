Lăsatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2025. Cât durează perioada de pregătire spirituală pentru credincioși

Sfinții Petru și Pavel sunt prăznuiți în calendarul ortodox pe 29 iunie 2025. Duminică, 15 iunie, biserica a rânduit lăsatul secului pentru începutul postului celor doi Sfinți, iar credincioșii vor respecta perioada de postire de luni, 16 iunie, până sâmbătă, 28 iunie, pregătindu-se în acest fel pentru praznicul Apostolilor.

Data de început și durata postului Sfinților variază în funcție de data Paștelui. Postul celor doi Apostoli, cunoscut și sub denumirea de „Postul Sâmpetrului”, începe întotdeauna în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, adică prima duminică de după Rusalii.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în iunie 2025

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel reprezintă una dintre cele patru perioade de post rânduite de biserica ortodoxă de-a lungul anului liturgic. Acest post are un profund caracter spiritual, oferind credincioșilor ocazia de a se pregăti sufletește și de a-și întări credința, în contextul cinstirii celor doi mari conducători ai apostoliei creștine. În tradiția populară, această perioadă este cunoscută și sub denumirea de „Postul de vară”, întrucât se desfășoară în mijlocul sezonului estival.

Durata postului nu este una fixă, ci variază de la an la an, fiind determinată de data sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt (Rusaliile), care are loc la 50 de zile după Paști. Postul începe întotdeauna în lunea ce urmează Duminicii Tuturor Sfinților și se încheie pe data de 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, în funcție de data Învierii Domnului, durata postului poate varia de la câteva zile până la aproape trei săptămâni.

Din punct de vedere liturgic, postul Sfinților Apostoli este considerat mai puțin riguros în comparație cu Postul Mare sau Postul Nașterii Domnului. Cu toate acestea, perioada de postire păstrează aceleași îndemnuri la înfrânare trupească, milostenie și intensificarea vieții de rugăciune.

Credincioșii sunt îndemnați să urmeze un regim alimentar bazat pe produse vegetale, cu dezlegare la pește în anumite zile menționate în calendarul bisericesc. Scopul principal al postului rămâne curățirea sufletului și apropierea de Dumnezeu printr-o viață duhovnicească sporită.

Ce nu ai voie să faci în timpul postului

Pe întreaga durată a Postului Sfinților Petru și Pavel, conform rânduielilor liturgice ale bisericii, nu se săvârșesc slujbe de cununie, botez sau alte evenimente festive.

Întreaga perioadă de post implică o disciplină spirituală, prin evitarea păcatelor, a gândurilor rele, a judecării semenilor și a altor comportamente care slăbesc relația omului cu Dumnezeu. Astfel, postul devine o cale de curățire interioară și de apropiere de viața creștină autentică.

Din punct de vedere alimentar este interzis consumul de carne, produse lactate, ouă și alte alimente de origine animală. Regimul alimentar recomandat se bazează pe legume, fructe, cereale și semințe. În anumite zile, de regulă sâmbăta, duminica și în sărbătorile cu cruce neagră din calendarul ortodox este dezlegare la pește, vin și ulei.

Zilele de miercuri și vineri sunt considerate cele mai riguroase deoarece, dacă nu există o dezlegare specială, se evită inclusiv consumul de untdelemn și vin.

Cum se stabilește data postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Deoarece perioada postului Sfinților Petru și Pavel are o durată variabilă, în funcție de data Sfintelor Paști, în anii în care Învierea Domnului este sărbătorită după 1 mai, nu mai rămân suficiente zile pentru desfășurarea postului.

Din acest motiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca, indiferent de calculele Pascaliei, postul Sfinților Apostoli să dureze cel puțin șapte zile, chiar și în anii în care, în mod normal, perioada ar fi mai scurtă. Această decizie, adoptată prin hotărârea nr. 5721 din 10 iunie 2015, este consemnată în Anuarul Liturgic și Tipiconal pe anul 2019, publicat de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Pentru a determina durata postului Sâmpetrului într-un anumit an, se aplică următoarea regulă: numărul de zile dintre data Paștelui (inclusiv) și data de 3 mai reprezintă numărul de zile de post din acel an. Postul începe întotdeauna în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților.

