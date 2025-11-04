Live TV

Legea armatei voluntare. Moşteanu: Unele competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite. Să păstrăm în rezervă și unele specialităţi

Data publicării:
militari români
Armata României. Foto: Facebook / MApN

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară. Acesta spune că s-a luat în calcul oportunitatea de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care România o va avea în următorii ani. 

Moşteanu a arătat că la Cameră, în proiect se propuse de exemplu ca vechea lege să fie abrogată în momentul în care noua lege intră în vigoare, respectând contractele pe care statul le are de trei ani de zile, pe vechea lege cu anumiţi rezervişti. 

„După o evaluare mai atentă, ne-am uitat că anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani şi astfel să ne păstrăm şi această oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi. Vom veni cu o propunere de modificare la 270 către Parlament”, a subliniat Moşteanu, la Parlament, conform News.ro.

Camera Deputaților a aprobat pe 22 octombrie proiectul care prevede introducerea armatei voluntare. 

Conform proiectului de lege, tinerii de până la 35 de ani pot cere să participe, voluntar, la un program de pregătire militară. Pregătirea va dura până la 4 luni și se va desfășura la o unitate militară, iar tinerii vor avea masa, cazarea și echipamentele asigurate. Mai mult, la finalul stagiului vor primi 6.000 de euro. 

Conform unui sondaj INSCOP, 74% dintre români susțin stagiul militar voluntar. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
2
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
Alexander Lukașenko
3
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
A venit confirmarea! Când are loc ”nunta secolului”: ”Cu trofeul pe masă”
Digi Sport
A venit confirmarea! Când are loc ”nunta secolului”: ”Cu trofeul pe masă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție, după ce PSD l-a chemat pe premier în Parlament...
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a...
NATO Ministers of Foreign Affairs Meet In Brussels
Șeful NATO vine la București. Nicușor Dan va discuta cu Mark Rutte...
Ultimele știri
Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată. Distrigaz a depistat un defect la robinetul de intrare și ieșire
Nazare exclude majorarea salariului minim în 2026: „Deciziile pe care le-am transmis la Bruxelles trebuie respectate”
Un avion a rămas blocat pe pista aeroportului din Cluj, după aterizare. Unul dintre piloți a fost luat cu ambulanța, inconștient
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România
florin mircea, deputat psd
Un deputat PSD și-a dat demisia din Parlament
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu, despre venirea lui Bolojan în parlament: Clar, va veni. E o oportunitate să explice unde suntem și care ne sunt planurile
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Tensiuni în Coaliție privind chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament. Fenechiu: E neprietenoasă. Câciu: Nu avea agenda publică
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Ce spune Dominic Fritz, întrebat dacă miniștrii USR au făcut tot ce au putut ca să împiedice redimensionarea trupelor SUA în România
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
„Practică pur comunistă!”. Cum le-au fost schimbate numele sportivilor maghiari care au scris istorie pentru...
Adevărul
Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk
Playtech
Scumpire la energia electrică din noiembrie: cu cât vor crește facturile românilor
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Louis Munteanu i-a dat un răspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: ”Rămâne să plângă din nou atunci”
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”