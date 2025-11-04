Legea armatei voluntare. Moşteanu: Unele competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite. Să păstrăm în rezervă și unele specialităţi

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară. Acesta spune că s-a luat în calcul oportunitatea de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care România o va avea în următorii ani.

Moşteanu a arătat că la Cameră, în proiect se propuse de exemplu ca vechea lege să fie abrogată în momentul în care noua lege intră în vigoare, respectând contractele pe care statul le are de trei ani de zile, pe vechea lege cu anumiţi rezervişti.

„După o evaluare mai atentă, ne-am uitat că anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani şi astfel să ne păstrăm şi această oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi. Vom veni cu o propunere de modificare la 270 către Parlament”, a subliniat Moşteanu, la Parlament, conform News.ro.

Camera Deputaților a aprobat pe 22 octombrie proiectul care prevede introducerea armatei voluntare.

Conform proiectului de lege, tinerii de până la 35 de ani pot cere să participe, voluntar, la un program de pregătire militară. Pregătirea va dura până la 4 luni și se va desfășura la o unitate militară, iar tinerii vor avea masa, cazarea și echipamentele asigurate. Mai mult, la finalul stagiului vor primi 6.000 de euro.

Conform unui sondaj INSCOP, 74% dintre români susțin stagiul militar voluntar.

Editor : A.C.