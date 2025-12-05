Live TV

Legenda Sfântului Nicolae: De unde a luat naștere tradiția cadourilor în ghete și cum a evoluat acest obicei de-a lungul anilor

Legenda lui Moș Nicolae. Cum a luat naștere tradiția cadourilor. Foto Getty Images
Sfârșitul de an, cunoscut în tradiția populară drept perioada darurilor și a generozității, îl aduce în prim-plan pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți ierarhi. Noaptea de 5 spre 6 decembrie reînnoiește tradiția pregătirii ghetuțelor, iar copiii așteaptă cu emoție surprizele care le aduc bucurie. Obiceiul de a oferi cadouri provine din legendele străvechi și s-a păstrat de-a lungul secolelor, rămânând un simbol al sărbătorilor în cultura românească.

În tradiția românească, Moș Nicolae este înfățișat pe un cal alb, simbol al primei zăpezi care marchează începutul iernii.

Cine a fost Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae s-a născut în secolul III d.Hr, iar data de 6 decembrie, celebrată astăzi în întreaga lume creștină, consemnează trecerea sa la cele veșnice, în anul 352. Încă din copilărie, s-a dedicat învățării Sfintei Scripturi, manifestând o sensibilitate aparte față de cei aflați în nevoie. Rămas fără părinți de la o vârstă fragedă, și-a folosit moștenirea pentru sprijinirea săracilor și pentru zidirea unei biserici. De-a lungul existenței sale, a propovăduit cu devotament învățăturile creștine și a vegheat asupra semenilor săi, câștigând respectul și prețuirea comunității în mijlocul căreia a slujit.

De-a lungul timpului, fragmente ale moaștelor Sfântului Nicolae au fost dăruite sau aduse în diverse țări ortodoxe, pentru a fi protejate și cinstite de credincioși. Conform tradiţiei locale, preluată de biserică, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh a fost adusă la Bucureşti de către Mihai Viteazul în jurul anului 1599-1600 și dăruită Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.

Legenda darurilor oferite de Sfântul Nicolae

În fiecare an, în seara de 5 spre 6 decembrie, copiii trăiesc clipe pline de emoție odată cu vizita lui Moș Nicolae. Își curăță și lustruiesc ghetele, așteptând cu nerăbdare darurile. Obiceiul cadourilor își are originea într-o poveste veche, care îl prezintă pe Sfântul Ierarh Nicolae venind în ajutorul unei familii nevoiașe cu trei fiice. Fetele nu se puteau mărita, deoarece tatăl lor își pierduse averea și nu putea să le asigure zestre. Pentru a le sprijini, Nicolae ar fi aruncat saci cu monede de aur prin fereastra casei, care au căzut fie în ciorapi, fie în ghete, oferindu-le astfel fetelor șansa unei vieți mai bune.

Cadourile în ghete: simbol al sărbătorii

„Tradiția de a dărui cadouri în dimineața zilei de 6 decembrie își are rădăcinile din viața și faptele Sfântului Nicolae, recunoscut pentru bunătatea, blândețea și generozitatea sa. De-a lungul timpului, gesturile sale pline de grijă față de orfani, bolnavi și persoane aflate în dificultate au inspirat oamenii să transforme aceste valori în obiceiuri. Astfel, să oferim cadouri de Moș Nicolae a devenit un simbol al sărbătorii în sine. Îi răsplătim pe cei mici prin daruri tradiționale, simbolice și le oferim dulciuri, fructe ori mici jucării. Este o modalitate de a ne reaminti să fim mai atenți, mai darnici și mai buni cu cei din jur.” a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Nuielușa, un obicei cunoscut de Moș Nicolae

O altă tradiție legată de Moș Nicolae spune că, în dimineața de 6 decembrie, copiii care nu s-au purtat cum trebuie pot găsi în ghetuțe o nuielușă. Legenda se bazează pe rolul Sfântului Nicolae ca protector al familiei, care veghea asupra educației celor mici și intervenea pentru a-i învăța să fie ascultători și să respecte regulile.

Conform obiceiului, nuielușa trebuia să fie dintr-o crenguță de măr și, după sărbătoare, pusă în apă. Potrivit superstițiilor, dacă înflorea până la Crăciun, copilul care o primise fusese iertat de Sfântul Nicolae. Gestul simboliza nu doar corectarea comportamentului, ci și bunătatea, iertarea și binecuvântarea sărbătorii.

Cum a evoluat obiceiul darurilor de Moș Nicolae

De-a lungul secolelor, tradiția darurilor de Sfântul Nicolae a evoluat semnificativ, însă spiritul sărbătorii a rămas neschimbat. Inițial, copiii primeau obiecte simbolice sau alimente simple, precum nuci, mere sau portocale, daruri menite să transmită lecții de mărinimie.

Cu timpul, cadourile au devenit mai variate și mai complexe, adaptându-se nevoilor și preferințelor copiilor, păstrând însă aceeași esență: învățarea responsabilității și bucuriei de a dărui și primi. Astăzi, ele se împart în câteva categorii, precum dulciuri, jocuri educative sau cadouri personalizate. În fiecare șosetă sau ghetuță se ascunde nu numai un dar, ci și un mesaj despre bunătate, responsabilitate și importanța grijii față de ceilalți, combinând armonios obiceiurile vechi cu așteptările moderne ale copiilor.

Cadourilor de Moș Nicolae în alte orașe din Europa

În Europa, încă din secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a fost asociată cu darurile și activitățile caritabile. Tradițiile variază de la o țară la alta, iar cadourile au în general un rol simbolic: răsplata pentru copiii cuminți și transmiterea unor valori morale.

În Olanda și Belgia, copiii primeau în ghete ciocolată și bomboane, fructe și jucării. În Germania și Austria, „Nikolaus” vizita casele pe 6 decembrie, lăsând portocale, mere, nuci și dulciuri. Aceste daruri simbolizau sănătatea, norocul și răsplata pentru purtarea lor virtuoasă.

În Polonia, Cehia și Slovacia, copiii primeau bomboane, fructe sau mici figurine, iar în anumite regiuni chiar simboluri religioase, menite să amintească de viața Sfântului Nicolae și să îi încurajeze să săvârșească fapte bune.

