Leonidele, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale lunii noiembrie, ating maximul de activitate în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026, la 01:45, ora României. „Ploaia de stele” poate oferi un adevărat spectacol pe cer, cu aproximativ 15 meteori pe oră în condiții ideale. Evenimentul va putea fi observat și din țară, iar pentru o experiență cât mai bună, astronomii recomandă alegerea unor zone cu cer senin și poluare luminoasă redusă.

Observarea fenomenului nu necesită echipamente astronomice speciale, Leonidele putând fi urmărite cu ochiul liber, în condiții favorabile de vizibilitate.

Leonidele 2026: Cum se formează și de unde provine denumirea

„Leonidele sunt o ploaie de meteori, cunoscuți în limbaj popular drept «stele căzătoare». Fenomenul se formează atunci când particule de praf cosmic și fragmente provenite din comete sau asteroizi pătrund cu viteză foarte mare în învelișul gazos al Pământului.

În timpul acestui proces, particulele se încălzesc și determină aerul din jur să emită lumină, producând dâre strălucitoare pe cerul nopții. Dacă un meteoroid de dimensiuni mai mari generează o strălucire deosebit de intensă, acesta este numit «bolid».

Leonidele provin din resturile lăsate în urmă de cometa 55P/Tempel-Tuttle, descoperită în 1865. În deplasarea sa pe orbită, aceasta eliberează praf și fragmente de material cosmic, care rămân dispersate pe traseu. Când Pământul traversează o astfel de regiune, unele dintre aceste particule pătrund în atmosferă și produc fenomenul luminos cunoscut sub numele de ploaia de meteori Leonide.”, a precizat Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Ce simbolizează numele de „Leonide”?

„Denumirea «Leonide» provine de la constelația Leului, numită «Leo» în latină, din direcția căreia par să vină meteorii. La momentul de maximă activitate, dârele luminoase dau impresia că pornesc din apropierea stelei Regulus, cea mai strălucitoare din această regiune a cerului.

Punctul aparent de origine se numește «radiant» și este rezultatul unui efect de perspectivă asupra traiectoriilor particulelor care pătrund în atmosfera terestră.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Maximul curentului de meteori Leonide este așteptat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026

Ploaia de meteori Leonide este activă între 6 și 30 noiembrie, iar în 2026 va atinge maximul în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. Potrivit calendarului Organizației Internaționale pentru Meteori (IMO), vârful este estimat pentru 17 noiembrie, la ora 23:45 UTC, adică 18 noiembrie, la ora 01:45 în România.

NASA recomandă urmărirea Leonidelor în orele dinaintea zorilor, după apusul Lunii. În condiții ideale, pot fi observați aproximativ 15 meteori pe oră, însă vizibilitatea depinde de condițiile meteorologice și de poluarea luminoasă. În România, perioada favorabilă observațiilor va fi a doua parte a nopții.

Unde poți observa cel mai bine ploaia de meteori

„Pentru o vizibilitate optimă, astronomii recomandă alegerea unor locuri ferite de iluminatul artificial, unde cerul este senin și orizontul cât mai liber. Zonele rurale, regiunile montane și împrejurimile localităților oferă condiții favorabile pentru urmărirea spectacolului, în timp ce poluarea luminoasă din marile orașe poate reduce semnificativ șansele de observare.

Leonidele pot fi observate fără echipamente speciale

Leonidele pot fi urmărite cu ochiul liber, fără a fi necesare telescoape sau alte instrumente optice. Este recomandat ca observatorii să petreacă cel puțin o oră în aer liber, pentru a permite ochilor să se adapteze la întuneric și pentru a avea mai multe șanse de a surprinde dârele luminoase.”, a conchis Adrian Șonka

Editor : M.C.