Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru angajați. Calendar complet al minivacanțelor pe tot parcursul anului

În 2026, românii vor beneficia de un număr semnificativ de zile libere legale, ceea ce le va permite să profite de minivacanțe și să se bucure de perioade mai lungi de odihnă. Printre acestea se numără sărbători religioase, precum Paștele sau Rusaliile, dar și evenimente cu semnificație națională, cum este Ziua Națională a României. Luna ianuarie se evidențiază prin cel mai mare număr de zile libere, cinci în total.

În 2026, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, dintre care 12 coincid cu zile lucrătoare.

Zile libere în ianuarie 2026

Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt declarate libere legale. Începând cu 2025, lista zilelor nelucrătoare a fost completată și cu data de 6 ianuarie, când se sărbătorește Boboteaza, și 7 ianuarie, de praznicul Sfântului Ioan Botezătorul.

Astfel, angajații vor avea liber joi și vineri, 1 și 2 ianuarie, urmate de zilele de sâmbătă și duminică, 3 și 4 ianuarie, precum și marți și miercuri, 6 și 7 ianuarie.

Prin acordarea unei zile suplimentare de concediu pentru 5 ianuarie (luni), angajații pot beneficia de o minivacanță extinsă de șapte zile consecutive, chiar în prima săptămână a anului.

24 ianuarie - Zi liberă legală pentru angajați

Data de 24 ianuarie, când se marchează Unirea Principatelor Române, este declarată zi liberă pentru salariați. În 2026, această sărbătoare va coincide cu o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce un beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Zile libere pentru elevi în ianuarie 2026

Elevii sunt deja în vacanța de Crăciun, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, iar perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, oferind aproape trei săptămâni de pauză înainte de reluarea cursurilor.

Zile libere în aprilie 2026

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic este programat cu o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie. Duminica Floriilor va fi marcată de credincioșii ortodocși pe 5 aprilie, iar de cei romano-catolici pe 29 martie.

Conform calendarului zilelor libere legale, angajații vor beneficia de repaus începând cu vineri, 10 aprilie, de Vinerea Mare. Zilele nelucrătoare continuă în weekend, pe 11 și 12 aprilie, iar luni, 13 aprilie, este a doua zi de Paște. Astfel, salariații se vor bucura de o minivacanță de patru zile consecutive.

Zile libere pentru elevi de Paște

Pentru elevi, vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026.

1 Mai 2026 - Liber pentru angajați de Ziua Muncii

Vineri, 1 mai 2026, angajații din România vor avea liber cu ocazia Zilei Muncii. Aceasta se va suprapune cu weekend-ul, oferind trei zile consecutive.

1 Iunie 2026 - Zi liberă cu dublă semnificație

În 2026, Rusaliile vor fi marcate duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie - cea de-a doua zi fiind zi liberă legală. Data coincide cu Ziua Copilului, sărbătorită anual pe 1 iunie, astfel că angajații vor avea parte de o zi liberă cu dublă semnificație, religioasă și civică. Contextul permite formarea unei minivacanțe de trei zile la începutul lunii iunie.

15 august 2026 - Zi nelucrătoare de Sfânta Maria

Ziua de 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, face parte din lista zilelor libere legale. În 2026, această sărbătoare va fi marcată într-o zi de sâmbătă, astfel încât nu va aduce un beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Minivacanță la final de noiembrie

Angajații din sectorul public vor beneficia de o minivacanță de patru zile la finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie. Ziua de luni, 30 noiembrie, este liberă legal cu prilejul sărbătorii Sfântului Andrei, iar marți, 1 decembrie, este marcată Ziua Națională a României. Alături de weekendul precedent, aceste zile conturează un interval de patru zile consecutive nelucrătoare.

Zile libere de Crăciun 2026

Anul se va încheia cu o nouă perioadă de odihnă: vineri, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală, oferind angajaților un weekend prelungit la final de an.

Calendarul complet al zilelor libere în anul 2026

1 ianuarie - Anul Nou (joi);

2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou (vineri);

6 ianuarie - sărbătoarea de Bobotează (marți);

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri);

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă);

10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui (vineri);

12 aprilie - Paștele Ortodox (duminică);

13 aprilie - A doua zi de Paște (luni);

1 mai - Ziua muncii (vineri);

31 mai - Rusaliile (duminică);

1 iunie - A doua zi de Rusalii (luni) - 1 iunie - Ziua Copilului (luni);

15 august - Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);

30 noiembrie - Sfântul Andrei (luni);

1 decembrie - Ziua Națională a României (marți);

25 decembrie - prima zi de Crăciun (vineri);

26 decembrie - A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

