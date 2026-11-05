Un livrator a fost atacat în Craiova cu spray lacrimogen de trei copii, care apoi i-au furat mâncarea. Minorii au plasat comanda, însă au complotat să nu o plătească.

Atunci când livratorul de origine siriană a ajuns la destinație, agresorii s-au năpustit asupra lui. Bărbatul a reușit să scape și a alertat autoritățile, care i-au găsit pe minori.

Polițiștii au deschis dosar penal, iar cel mai mare dintre agresori, în vârstă de 16 ani, a fost reținut. El este cel care a atacat cu spray lacrimogen livratorul sirian.

Editor : A.C.