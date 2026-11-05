Video Livrator sirian, atacat cu spray lacrimogen de 3 copii în Craiova. Unul dintre ei a fost reținut Data actualizării: 05.11.2026 13:23 Data publicării: 05.11.2026 12:35 Foto: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un livrator a fost atacat în Craiova cu spray lacrimogen de trei copii, care apoi i-au furat mâncarea. Minorii au plasat comanda, însă au complotat să nu o plătească. Vin nopți geroase în România. Temperaturile pot coborî până la -10 grade în unele zone Franța se pregătește pentru noi proteste: 70.000 de polițiști vor fi mobilizați. „Exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie” Jaf la intrarea în România. Patru bărbați au furat colete cu 8,5 kilograme de droguri, evaluate la 900.000 de euro Orașul în care radarele fixe, montate acum 10 ani, sunt tot nefuncționale. Viceprimarul acuză: „Nu există voință în cadrul MAI” Paradox: România devine o țară a imigranților. O treime dintre cei stabiliți în ultimii patru ani aici sunt străini. De unde vin Meserii respectate cândva, uitate astăzi. Ce s-a ales de pantofarii și croitoresele de altădată Câteva ore rămase până la Black Friday. Cum încearcă românii să evite capcana promoțiilor false: „Am o strategie” Primăria Capitalei vrea să mențină taxele locale pentru anul viitor la nivelul din 2026. Cât vor costa parcările de reședință De ce au devenit românii ținta extremei drepte din Germania. Consilier în Bundestag: „Îi folosesc drept carne de tun” Atunci când livratorul de origine siriană a ajuns la destinație, agresorii s-au năpustit asupra lui. Bărbatul a reușit să scape și a alertat autoritățile, care i-au găsit pe minori. Polițiștii au deschis dosar penal, iar cel mai mare dintre agresori, în vârstă de 16 ani, a fost reținut. El este cel care a atacat cu spray lacrimogen livratorul sirian. Editor : A.C. Etichete: minori livrator craiova atac cu spray cu lacrimogene livrator sirian Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a... 2 Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a... 3 Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social... 4 Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul... 5 Melania Trump, anunț surpriză în ziua alegerilor din SUA. Reprezentanți ai Rusiei și...