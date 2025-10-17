Unul dintre locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, contrazice varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate. Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, apoi a dat drumul robinetului de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție. În momentul în care plata le-a fost refuzată, au părăsit locația, deși mirosul de gaz persista în întreg imobilul. Zici că a fost o bombă nucleară”, „Am crezut că ne-a bombardat”, au povestit martorii, după deflagrație.

Locatarul blocului distrus de explozie a declarat că administratorul clădirii a luat legătura cu o firmă recomandată de Distrigaz, „care au solicitat un tarif de 2.700 de lei pentru a verifica apartamentele și a da drumul la gaz”.

Lucrătorii acestei firme s-au prezentat joi, la ora 17.00, au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz și au solicitat 1.500 de lei. Pentru că locatarii nu au fost de acord să plătească, reprezentanții firmei au închis robinetul la loc și au plecat.

Sunt niște doar zvonuri (n.r. că nu se știe cine a rupt sigiliul). Noi care am fost toată ziua aici vă putem spune că nu a rupt absolut nimeni nimic. Cei recomandați de Distrigaz au venit și ne-au cerut banii, iar noi nu am vrut să le dăm. Au rupt sigiliu, au dat drumul la gaz, apoi au închis robinetul fără să verifice apartamentele, pentru că s-au supărat că de ce nu le dăm acei bani - au închis gazul și au plecat. Ei au rupt sigiliul, deci să nu se mai ducă zvonuri că ar fi pornit de la un locatar

„Nu aveam cum să plătim - săream în aer. Le-am zis mai întâi verificați coloanele, cum ne-ați spus la telefon mai devreme! (...) Gazul era oprit, (...) doar că a fost undeva acumulată o pungă foarte puternică de gaze pe coloane... oricum, pe coloană fost, pentru că se simțea gazul până la etajul 7 în casă, în bucătăriile oamenilor... Deci, venea pe coloană mirosul... iar undeva s-a acumulat mai mult și a explodat”, a adăugat locatarul.

Bărbatul acuză autoritățile de neglijență.

Sunt nepăsători! Să-ți spună omul că miroase a gaz în bloc de nu poți să stai pe scară și să nu faci absolut nimic, să pleci pentru că nu ți-am plătit 1.500 lei când tu doar ai învârtit de un robinet?

Potrivit Distrigaz Sud, s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei.

