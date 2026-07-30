Cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit, joi dimineaţa, un nou mesaj RO-Alert. Ei sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească.

ACTUALIZARE 09:47 Ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, a anunțat MApN, completând că aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a încetat la ora 09:37, potrivit sursei citate.

Știrea inițială. „În jurul orei 08:58 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de Nord a judeţului Tulcea”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. Cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în locuinţe dacă nu au unde se adăposti.

Potrivit mesajului, există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se mai arată în mesajul RO-Alert.

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MApN a anunțat că a fost detectată o țintă aerienă la frontiera fluvială cu Ucraina.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării.

Editor : Ș.R.