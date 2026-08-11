Nivelul scăzut al apei din Dunăre a determinat Guvernul să aloce de urgență 5 milioane de lei pentru lucrări de dragare care ar trimite mai multă apă spre Centrala Nucleară de la Cernavodă. Marți au început operațiunile de curățare a fluviului la Cochirleni, în județul Constanța, pentru a crește debitul, după ce operațiunea de scufundare a barjelor nu a produs rezultatele așteptate pe mai multe zile. Potrivit directorului adjunct Administraţiei Naţionale Apele Române, Sorin Rîndaşu, marţi dimineaţă, Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în ţară, de 1.370 de mc/s, iar în următoarele cinci zile nu vor fi precipitaţii în tot bazinul dunărean.

ACTUALIZARE 10:45 Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să intre în procedură de oprire în următoarele două zile, după ce nivelul Dunării a ajuns la pragul critic, a declarat marți, la Digi24, Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”. Potrivit acestuia, toate datele disponibile indică faptul că oprirea nu mai poate fi evitată, iar centrala ar putea rămâne în această situație timp de cel puțin două săptămâni.

Nivelul Dunării a continuat să scadă în zona Cernavodă, în condițiile în care debitul fluviului la intrarea în România a coborât deja sub 1.400 de metri cubi pe secundă. Sorin Rîndașu a declarat că a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, nivel la care, potrivit informațiilor pe care le deține, centrala intră în procedurile de oprire.

Rîndașu a explicat însă că lucrările de dragare începute nu mai pot împiedica oprirea centralei, deoarece timpul rămas este prea scurt. Aproximativ 100.000 de metri cubi au fost dragați în ultimele șapte zile.

„În acest moment, la nivelurile și debitele prognozate, nu cred că se mai poate face ceva suplimentar, pentru că nu mai este timp. Dragajul durează. Acest dragaj este unul suplimentar față de tot ceea ce s-a făcut până acum. S-au dragat aproximativ 100.000 de metri cubi în ultimele șapte zile”, a afirmat acesta.

Lucrările de dragare vor continua chiar dacă, potrivit estimărilor actuale, nu mai pot împiedica oprirea. Scopul lor este ca, atunci când debitele Dunării vor începe din nou să crească, centrala să poată fi repornită mai repede.

„Toate aceste măsuri, corelate, sperăm să permită ca, odată cu ușoara creștere a debitelor, centrala să poată reintra în funcțiune cu două-trei zile mai devreme decât dacă totul ar fi fost lăsat în regim natural”, a explicat acesta.

Știrea inițială:

Guvernul a aprobat luni, în ședință extraordinară, 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragare pe Dunăre, în contextul secetei hidrologice severe și al debitelor scăzute ale fluviului.

Banii vor fi folosiți pentru adâncirea albiei în două zone critice – Cochirleni (2,5 milioane de lei) și Caragheorghe-Turcescu (2,5 milioane de lei) - , astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Noua finanțare vine în completarea celor 7 milioane de lei aprobate în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcţionarea Centralei este de -230 cm. În acest moment, în zonă, nivelul apei este de -227 centimetri, ceea ce înseamnă doar 3 centimetri până la închiderea reactorului 2 al centralei.

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Editor : A.C.