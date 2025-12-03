Luna Rece 2025: Ultimul eveniment astronomic al anului. Specialiștii explică: „Fenomen care reflectă frigul nopților de iarnă”

Pe 4 decembrie 2025, cerul nopții aduce un nou spectacol astronomic: Luna Rece, ultima Lună Plină a anului și momentul simbolic care marchează încheierea ciclului lunar. Faza maximă a evenimentului va avea loc în noaptea de 4 spre 5 decembrie, la ora 01:14 (ora României), iar satelitul natural al Pământului va fi vizibil pe tot parcursul nopții.

În decembrie, Luna va atinge perigeul (cea mai apropiată distanță de Pământ), fenomen care o face să apară vizibil mai mare și mai luminoasă decât de obicei.

„Lună Plină” în decembrie: Care este semnificația fenomenului astronomic

„Evenimentul cunoscut popular drept „Luna Rece” nu este un fenomen propriu-zis. În realitate, este vorba despre Luna Plină, care se formează atunci când se află pe partea opusă Soarelui, iar întreaga ei față vizibilă de pe Pământ este luminată. Această fază a Lunii se repetă la fiecare aproximativ 29,5 zile și se produce de 12 sau 13 ori pe an, în funcție de ciclul lunar.

Termenul de „Luna Rece” provine de la triburile amerindiene (locuitorii nativi ai celor două Americi), iar evenimentul în sine desemnează ultima Lună Plină a anului, cea din decembrie.

Numele evenimentului nu se referă la un fenomen astronomic aparte, ci reflectă frigul nopților de iarnă, amintind că această Lună Plină strălucește în perioada cea mai rece a anului. Deși nu este folosit în mod curent în România, expresia surprinde frumos legătura dintre cer și anotimp.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Luna Plină atinge punctul maxim în noaptea de 4 spre 5 decembrie în 2025

„Luna Plină din decembrie 2025 va atinge punctul maxim în noaptea de 4 spre 5 decembrie, la ora 01:14 (ora României). În această noapte, Luna va răsări aproape odată cu apusul Soarelui și va apune odată cu răsăritul Soarelui, ceea ce înseamnă că vom putea observa Satelitul natural toată noaptea.

La miezul nopții, Luna se va afla aproape de zenit (punctul de pe cer aflat deasupra capului), ridicându-se foarte sus pe cer. Fenomenul va putea fi observat ca Lună Plină timp de trei nopți consecutive, pe 3, 4 și 5 decembrie.”, a mai adăugat specialistul în astronomie

Ce se poate observa pe cer în noaptea de 4 spre 5 decembrie

„Pe cer, Luna va fi aproape de steaua Aldebaran, iar mai jos se va afla constelația Orion. Spre orizont va străluci Sirius, cea mai puternică stea de pe cer. În stânga Lunii va fi vizibilă planeta Jupiter, însoțită de stelele Castor și Pollux din constelația Gemeni.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cele mai bune locuri unde poți observa cel mai bine fenomenul

„Luna Rece, ca orice fenomen astronomic, se observă cel mai bine din zone cu cer senin și fără poluare luminoasă. Răsăritul și apusul Lunii Pline sunt spectaculoase mai ales în locurile cu orizont deschis, fără clădiri înalte sau alte obstacole. Momentul de maximă strălucire apare după miezul nopții, când Luna atinge punctul maxim pe bolta cerească și poate fi admirată de oriunde, dacă cerul este limpede

Luna Plină poate fi observată cu ochiul liber, dar și cu orice instrument astronomic. Privită prin binoclu, lunetă sau telescop, poate părea foarte luminoasă, însă detalii precum - craterele și relieful de pe suprafața ei - devin mult mai vizibile.”, conchide astronomul Adrian Șonka

