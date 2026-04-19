Lyride 2026: Ploaia de meteori vizibilă din România în aprilie. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare”

În noaptea de 20 spre 21 aprilie 2026, va avea loc unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale primăverii: ploaia de meteori Lyride. Evenimentul va putea fi observat și din România, în special din zonele cu cer senin și ferite de poluarea luminoasă. Cunoscută și sub denumirea de „ploaia de stele”, această manifestare se remarcă prin particule cosmice rapide și intens luminoase, care traversează bolta cerească în apariții scurte, dar de mare intensitate. Pentru câteva ore, cerul nopții se transformă într-un veritabil spectacol natural, ușor de urmărit cu ochiul liber.

Fenomenul, observat și documentat de secole, rămâne unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale lunii aprilie. Acesta poate fi admirat cu ușurință cu ochiul liber, fără a fi necesare echipamente speciale.

Ce sunt Lyridele

Lyridele reprezintă un curent anual de meteori și sunt considerate printre cele mai vechi fenomene astronomice consemnate în istorie. Primele observații documentate datează din anul 687 î.e.n., când astronomii chinezi au descris apariția acestor „stele căzătoare”. Fenomenul se produce atunci când Pământul traversează o regiune a spațiului încărcată cu particule de praf cosmic, rămase în urma cometei C/1861 G1 (Thatcher). La contactul cu atmosfera terestră, aceste fragmente se aprind și se dezintegrează, generând dâre luminoase vizibile pe cerul nopții.

Denumirea provine de la constelația Lyra, considerată punctul radiant din care par să provină meteoriții. Evenimentul este apreciat atât pentru strălucirea particulelor cosmice, cât și pentru caracterul imprevizibil al aparițiilor, care pot transforma o noapte obișnuită într-un spectacol memorabil.

Când va fi punctul maxim al ploii de meteori

În 2026, maximul ploii de meteori Lyride este estimat pentru nopțile de 21 spre 22 și 22 spre 23 aprilie, perioadă în care activitatea fenomenului va depăși nivelul obișnuit. În aceste intervale, cerul va oferi un spectacol vizual intens, cu un număr mai mare de meteori vizibili într-un timp relativ scurt.

Cele mai favorabile condiții pentru observații sunt între miezul nopții și răsăritul Soarelui, atunci când cerul este mai întunecat, iar probabilitatea de a surprinde „stele căzătoare” crește considerabil.

Ce se poate observa pe cer în România

Din România, ploaia de meteori Lyride poate fi observată cu ușurință în nopțile senine, în special din zonele ferite de poluarea luminoasă. În condiții optime, specialiștii estimează că pot fi observați aproximativ 20 de meteori pe oră, fiecare apărând sub forma unei dâre luminoase rapide, uneori foarte strălucitoare, vizibilă pentru doar câteva fracțiuni de secundă.

Deși par să provină dintr-un punct comun, aparițiile sunt imprevizibile, iar „stelele căzătoare” pot fi observate pe întreaga boltă cerească. Pentru cei familiarizați cu harta nopții, punctul radiant poate fi identificat în apropierea stelei Vega, din constelația Lyra, situată spre nord-est, în special în a doua parte a nopții.

Cu toate acestea, fenomenul nu necesită o orientare precisă. Meteoriții pot fi observați în diverse zone ale cerului, motiv pentru care este recomandată o privire cât mai largă, pentru a crește șansele de a surprinde un număr cât mai mare de apariții spectaculoase, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cele mai bune locuri pentru observații

Pentru a urmări în mod optim ploaia de meteori Lyride, este recomandată alegerea unui loc situat departe de sursele de lumină artificială. Iluminarea excesivă din orașe reduce considerabil vizibilitatea fenomenelor astronomice, motiv pentru care mediul rural, câmpiile sau zonele izolate sunt cele mai potrivite pentru observații.

Chiar și la marginea localităților, perspectiva poate fi mai favorabilă decât în centrele urbane. Un orizont deschis și un cer cât mai întunecat pot transforma experiența într-un spectacol vizual deosebit.

Este nevoie de echipament special?

Ploaia de meteori Lyride poate fi urmărită fără echipamente astronomice, fiind ușor de observat cu ochiul liber. Utilizarea telescopului nu este recomandată, deoarece limitează câmpul vizual și reduce șansele de a surprinde fenomenul.

