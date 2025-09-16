Live TV

Video Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie pe un bulevard din Ploieşti, blocând circulația. Când a ajuns Poliţia, scandalagiii plecaseră

Data actualizării: Data publicării:
bataie ploiesti
Sursa: captură video

Mai multe persoane s-au luat la bătaie pe una dintre principalele artere rutiere din Ploieşti, cele două benzi ale unui sens de mers fiind blocate de maşinile oprite şi de persoanele care s-au dat jos din ele. Când Poliţia a ajuns acolo, scandalagii plecaseră. Oficialii IPJ Prahova anunţă că fac cercetări pentru identificarea celor implicaţi.

Incidentele violente au avut loc luni seară, pe Bulevardul Bucureşti. Imagini surprinse de martori arată cum mai multe maşini sunt oprite pe carosabil, din ele coboară mai mulţi bărbaţi care se iau la bătaie, blocând circulaţia.

Oficialii IPJ Prahova au transmis că, în urma unui apel la 112, poliţiştii de la secţia 4 Ploieşti au intervenit, însă cei care au luat parte la altercaţie plecaseră deja.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Din primele verificări efectuate la faţa locului şi din coroborarea datelor disponibile până în prezent, s-a conturat ipoteza rezonabilă potrivit căreia, pe fondul unor neînţelegeri survenite în trafic, între mai mulţi conducători auto şi pasageri s-ar fi declanşat un conflict spontan, participanţii coborând din autoturisme şi recurgând la acte de agresiune fizică reciprocă”, spun polițiștii citați de News.ro.

Potrivit IPJ Prahova, nu au fost depuse plângeri ori sesizări directe de către persoanele implicate, dar poliţiştii prahoveni au procedat la declanşarea formalităţilor legale, urmărind identificarea tuturor participanţilor şi stabilirea răspunderii juridice a fiecăruia.

„Poliţiştii prahoveni au acţionat din oficiu şi au dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În cadrul acestuia, se derulează activităţi investigative menite să conducă la identificarea participanţilor, stabilirea împrejurărilor concrete ale faptei, precum şi la individualizarea răspunderii penale a fiecăruia. Totodată, se urmăreşte administrarea completă a mijloacelor de probă, în scopul conturării unei imagini obiective asupra situaţiei de fapt şi de drept, astfel încât să poată fi dispuse măsurile legale corespunzătoare”, a precizat instituţia.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
profimedia-0973430131
5
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_CAB_CALIN_GEORGESCU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de...
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
sigla anaf
Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu i-a...
Actorul Robert Redford, într-unul dintre rolurile din tinerețe
A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a...
Ultimele știri
Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă. Cine e însă în vizorul Fiscului
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bataie in strada craiova
Polițiștii au dovezi că răfuiala mortală de la Craiova a fost premeditată. Patru suspecți au fost ridicați de la priveghiul victimei
avion in zbor
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
umbre de copii pe asfalt
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut, la școală, de un coleg. Victima a ajuns la spital
trafic scandal
Scandal în trafic, în București: Un șofer a luat la bătaie un alt bărbat și pe un tânăr care a încercat să-l oprească
jandarmeria română
O femeie din Tulcea a fost lovită în față de o vecină. Motivul bizar de la care a pornit conflictul
Partenerii noștri
Pe Roz
Demi Moore, „magnetică” într-o rochie șic, cu crăpătură îndrăzneață, la o gală în NYC. Fiica lui Michael...
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensionarii păcăliți la pensie cu mii de lei. Avocatul Poporului: Abuzuri la obținerea adeverințelor
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”