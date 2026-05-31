MApN a făcut publice detaliile tehnice despre drona căzută pe un bloc din Galați: probele, identice cu alte resturi de Geran-2 rusești

Resturi din drona rusească căzută la Galați. Foto: Facebook/ Nicușor Dan

Ministerul Apărării a transmis, duminică seară, detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galaţi şi explică faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească. A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.

Ministerul Apărării transmite detalii tehnice clare cu privire la drona căzută la Galaţi, în urma investigaţiei tehnice la care a participat si echipa specializată a MApN. Raportul a concluzionat:

Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană)

  • Model: GERAN2 , fabricatie ruseasca (s-au identificat probe cu inscripţia ГЕРАНЬ 2”, parţial lizibilă sub forma ГЕ___Ь 2”);
  • Destinaţie operaţională: dronă cu întrebuinţare unică/DIU (kamikaze);
  • Fuselaj: resturi cu structură de rezistenţă din fibră de carbon,  inscripţii chirilice
  • Aripi: fragmente cu structură de rezistenţă din fibră de carbon;
  • Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcţionează în 2 timpi, şi elice;
  • Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;
  • Servomotor electronic: rol de control şi mentinere pe traiectorie a UAS;
  • Muniţie: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT). 

„Probele identificate la faţa locului sunt identice din punct de vedere structural şi funcţional cu cele recuperate şi atribuite F. RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip GERAN2 (CHILIA VECHE/TULCEA, 17.01.2025; CEATALCHIOI/TULCEA, 17.01.2025; GALAŢI/GALAŢI, 28.02.2025; GRINDU/TULCEA, 13.02.2025; GALAŢI/GALAŢI, 25.04.2026; LUNCAVIŢA/TULCEA, 26.04.2026)”, arată Ministerul Apărării.

Potrivit instituţiei citate, ţinta a fost identificată iniţial la ora 01:46, în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera naţională (10 kilometri est de localitatea Reni).

