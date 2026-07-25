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MApN: Drona de la Sfântu Gheorghe a fost distrusă de același pilot român de F-16 care a doborât drona la Buzău

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Drona ar fi fost doborâtă de același F-16 care a participat în misiunea de ieri FOTO Ministerul Apărării
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Ministerul Apărării Naționale a confirmat sâmbătă doborârea unei a doua drone intrate în spațiul aerian românesc. Potrivit autorităților, drona a fost observată de sistemele de supraveghere radar la ora 08.22 și a fost doborâtă într-o zonă nepopulată, în apropiere de granița cu Ucraina, într-o misiune la care au participat două aeronave F-16. Dispozitivul a fost doborât de același pilot român de F-16 care a doborât vineri drona de la Buzău.

Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

Potrivit MApN, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei iar echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naționale mai transmite că monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de MaPN, drona a fost doborâtă de același pilot care a doborât drona de la Buzău de vineri. 

„Același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României”, a transmis MApN.

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Ieri, șeful Armatei Vlad Gheorghiță spunea că echipajul care a doborât drona de la Buzău a fost formată din doi tineri și că speră ca ei să fie decorați. 

„Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Cel care a angajat drona e căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit că Școala de Pilotaj și Aviația Română sunt la nivel superior. NATO a fost în patru situații de acest gen de la începutul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloți români”, a declarat generalul Vlad Gheorghiță, în timpul conferinței de presă de vineri.

Șeful Armatei a mai fost întrebat dacă se va pune în discuție decorarea pilotului care a doborât drona intrată în spațiul aerian al României.

„Eu îmi doresc să fie decorat cu Ordin Național, dacă este posibil. Din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, lucrez eu. Nu este o chestiune de complezență, pentru că am reușit să stingem niște frustrări pe care Armata Română le-a acumulat. Nu s-a pus niciodată problema că Armata Română nu își facă datoria. Astăzi am reușit să lucrăm ca la carte”, a punctat generalul.

Editor : I.B.

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