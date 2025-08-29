Marea Britanie nu mai participă la BIAS 2025, după prăbușirea avionului F-16 în Polonia

Spectacolele echipei britanice Red Arrows la evenimentele din Polonia și România (BIAS 2025) au fost anulate în urma accidentului mortal al unui avion polonez F-16 care se pregătea pentru Radom Air Show, transmite Ambasada Marii Britanii la București.

„Întreaga echipă acrobatică a Forțelor Aeriene Regale este alături de familia și prietenii pilotului avionului F-16 și transmite condoleanțe sincere Forțelor Aeriene Poloneze.

Spectacolele programate pentru mâine și duminică la Radom Airshow, în Polonia, nu vor mai avea loc după anularea evenimentului. Din păcate, echipa acrobatică a Forțelor Aeriene Regale nu va mai zbura astăzi [vineri, 29 august] în România pentru a participa la Bucharest International Airshow.

Red Arrows se află în prezent la Radom, unde a sosit la începutul acestei săptămâni în așteptarea evenimentelor din Polonia și România.

Conform practicii obișnuite în urma unui astfel de incident, pista aeroportului rămâne închisă, fiind în curs de desfășurare o anchetă”, se arată în comunicatul Ambasadei Marii Britanii la București.

Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbuşit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, în centrul Poloniei, a anunţat un purtător de cuvânt al guvernului, menţionând că pilotul şi-a pierdut viaţa.

