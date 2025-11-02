Live TV

Video Mark Rutte vine în România, după anunțul redimensionării trupelor SUA. La ce eveniment va participa șeful NATO

Data actualizării: Data publicării:
EU NATO Talks On Security
mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicușor Dan a anunțat că şeful NATO, Mark Rutte, va sosi la Bucureşti, săptămâna viitoare, pe 5 noiembrie, și va participa la un eveniment important.

„Ne mai vedem săptămâna asta, ştiţi că vine domnul Rutte la Bucureşti, miercuri. Joi deschidem forumul NATO pe industrie, un eveniment important pentru România şi ne mai întâlnim”, a declarat șeful statului.

Acesta a precizat că zilele astea avem un mare exerciţiu NATO pe teritoriul României”.

„Peste 5.000 de soldaţi, aşa cum am spus, Forumul de industrie NATO, odată la 2 ani se ţine, acum este la Bucureşti”, a mai declarat preşedintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, duminică, că retragerea unor trupelor SUA din Europa, inclusiv din România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din regiune.

„Bineînţeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare securităţii”, a spus Dan.

„Este o dezbatere în care noi nu o să interferăm, în cadrul congresului american. Pe partea de securitate, România e o țară sigură. Pe partea de relații România-SUA, lucrurile sunt liniare”, a adăugat el.

Declarația vine în condițiile în care mai mulți congresmeni americani, atât republicani, cât și democrați, intenţionează să blocheze planul administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
ranca-transalipna
2
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
comemorare victime colectiv
3
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
4
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Bratislava
5
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi...
Workers walk past a tanker at the Rosneft oil product transshipment terminal in Tuapse
Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică...
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Ce spune Dominic Fritz, întrebat dacă miniștrii USR au făcut tot ce...
Ultimele știri
„Sindromul Italia”, prezentat în New York Times: badantele se întorc acasă bolnave. Psiholog: Apar depresia și sentimentul de vinovăție
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă
AUR, cotat cu 35% în ultimul sondaj CURS pentru alegeri parlamentare. Câți români ar susține o suspendare a lui Nicușor Dan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
detaliu cască în ureche montată la agent SPP văzut din spate
Președintele Dan, despre solicitarea lui George Simion de a fi păzit de SPP: „E bine să existe o protecţie, suntem într-o democraţie”
nicusor dan
Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a securităţii. Ce spune despre miza vizitei sale în SUA
drula lansare candidatura
Drulă, desemnat candidatul USR la Primăria București. N. Dan definește istoria Capitalei ca „lupta între infrastructură şi panseluțe”
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicuşor Dan spune că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din...
Adevărul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru...
Playtech
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au identificat 13 noi gene asociate cu obezitatea și au analizat modul în care acestea...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles