Video Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în care au murit patru tineri. Ce s-a întâmplat

Data publicării:
isu salvamont arges munte
Foto: Salvamont Argeș

Băiatul de 21 de ani care a supraviețuit accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, soldat cu 4 morți, le-a spus salvatorilor montani că șoferul, un tânăr de 20 de ani din Brașov, „ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă”.

Băiatul era conștient atunci când au ajuns la ei salvamontiștii. Printre urlete de durere, el le-a spus salvatorilor ce s-a întâmplat. 

Cristian Toma, Salvamont Argeș: „Supraviețuitorul l-am întrebat și mi-a zis că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă. Au căzut aproximativ 250 de metri într-o prăpastie. Am scos victima, supraviețuitorul, l-am scos din prăpastie, l-am predat elicopterului SMURD și după aceea am chemat în sprijin și ceilalți colegi de acasă”. 

Tânărul a fost dus la spital cu elicopterul SMURD, unde medicii l-au internat și băgat imediat în operație. Era în stare foarte gravă. 

Corina Ciubotaru, medic primar de medicină de urgență Brașov: „Este vorba despre un pacient în vârstă de 21 de ani, care a fost adus în UPU, spitalul județean Brașov pe cale aeriană, cu elicopterul”. 

Pe fir au intrat și polițiștii, care au deschis deja o anchetă și fac verificări, pentru a descoperi cine se face vinovat de tragedie. 

Marius Rizea, purtător de cuvânt al IPJ Argeș: „Din primele verificări, cele 5 persoane se deplasau spre vârful Iezer, pe un drum forestier, atunci când autoturismul condus de un tânăr de 20 de ani, din Brașov, s-ar fi răsturnat. Polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului”. 

Polițiștii vor discuta și cu supraviețuitorul, după ce medicii vor spune că poate fi audiat. 

