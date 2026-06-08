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Video Mărturia unui rezident de la Spitalul Floreasca, despre colegul găsit mort: Erau glume „să-mi faci și mie asta”. Spunea că e obosit

Data publicării:
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca, în București. Inquam Photos / George Călin

Colegii medicului rezident de la Floreasca, găsit mort în baia unității medicale, spun că presiunea din spitale, în special din unitățile de urgență, este uriașă. Oboseala cronică a devenit o realitate cu care mulți ajung să conviețuiască zi de zi. Un medic rezident a declarat, pentru Digi24, sub protecția anonimatului, că există inclusiv glume între colegi despre utilizarea unor astfel de substanțe pentru relaxare după gardă, însă, din experiența sa, acestea au rămas la nivel de glumă. Rezidentul care a decedat spunea că este obosit.

Rezident din Spitalul de Ugrență Floreasca: „Există foarte multe glume prin spitale cu «să-mi faci și mie asta, să mă relaxez» sau.. dar tot timpul în jurul meu au fost tratate doar ca niște glume. Adică nu știu pe nimeni care să fie recurs la așa ceva doar pentru a se relaxa sau a se odihni. 

Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență. Intervine și factorul pacienților, care nu înțeleg anumite lucruri. 

Îl știam, am vorbit cu el de câteva ori, să spunem, până în cinci ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit și se vedea pe el că era obosit”.

Medicul rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca din București, care a fost găsit mort, sâmbătă, în baia unității medicale, și-ar fi injectat fentanil, arată primele rezultate ale necropsiei, conform informațiilor obținute de Digi24.

Editor : A.C.

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