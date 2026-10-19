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Video Mărturiile paznicului și profesorului care l-au imobilizat pe elevul atacator din Bistrița. „Profesoara a început să țipe”

Data publicării:
marturii atac scoala bistrita
Foto: capturi video Bistrițeanul.ro
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Paznicul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare și profesorul de sport au fost primii care au intervenit la atacul cu cuțitul al elevului de clasa a VII-a, care a înjunghiat o profesoară. Ei au spus că alarma a fost dată chiar de profesoară, care a reușit să iasă pe hol, și de ceilalți colegi din clasă care au fugit imediat din calea atacatorului, arată Bistrițeanul.ro

Elevul a venit la școală, însă nu a intrat la ore. A mers la baie și s-a pregătit. El și-a anunțat intenția pe TikTok. Și-a pus o cagulă pe cap și o cască folosită de motocicliști, a luat un cuțit tip briceag și a bătut la ușă la clasa a VI-a, arată Bistrițeanul. 

Clasa a VI-a era în timpul orei de matematică. Profesoara, la bătăile insistente la ușă, a vrut să deschidă. Când și-a dat seama că elevul are un cuțit a încercat să îl împiedice să intre în clasă, moment în care elevul a înunghiat-o de mai multe ori. 

Aceasta a reușit să iasă pe coridor, alături de mai mulți copii din clasă și să strige după ajutor. Între timp, un alt elev, care a fost și el lovit în zona capului, a încercat să îl oprească pe atacator, arată sursa citată.  

„Profesoara a început să țipe și am urcat repede, a intervenit un alt copil în ajutor… A fost totul sub control. A fost cu mine profesorul de sport. Avea (n.r. elevul agresor) un cuțit tip briceag. L-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă până la sosirea forțelor de intervenție. Elevul care a intervenit avea mai multe răni la cap. Tot cu cuțitul l-a lovit”, a declarat paznicul. 

Profesorul de sport spune că atunci când a ajuns la etaj, profesoara deja fusese coborâtă, iar incidentul fusese anunțat la 112. Când a ajuns acolo bărbatul, elevul atacator se lupta cu un alt elev, care a și fost rănit, potrivit Bistrițeanul.ro: „Copiii s-au panicat și am auzit și am intervenit. Am mers în clasa în care s-a întâmplat și i-am despărțit: pe elevul care a atacat și un altul. Avea un cuțit”. 

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Editor : A.C.

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