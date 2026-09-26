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Video Mașină în flăcări pe DN1. Imagini cu șoferul care cere ajutor, dar minute în șir nu oprește nimeni

Data publicării:
masina foc
Captură video Digi24
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O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe DN1, iar șoferul a tras pe dreapta și a încercat să stingă singur incendiul. Imaginile surprind momentul în care bărbatul le face semne celorlalți participanți la trafic și le cere ajutorul, însă mai multe mașini trec pe lângă el fără să oprească. În cele din urmă, un alt șofer intervine, iar cei doi reușesc împreună să stingă focul.

Incidentul s-a produs pe DN1. După ce autoturismul său a luat foc, șoferul a oprit pe marginea drumului și a încercat să țină flăcările sub control.

În imaginile surprinse la fața locului, bărbatul poate fi văzut în timp ce încearcă să le atragă atenția celorlalți șoferi și le face semne să oprească, pentru a-l ajuta.

Mai multe autoturisme trec însă pe lângă mașina în flăcări fără ca vreunul dintre șoferi să oprească. După câteva minute, unul dintre participanții la trafic oprește și îi sare în ajutor bărbatului cu un stingător.

Editor : M.I.

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