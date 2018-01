Maşina unui taximetrist, distrusă de o poliţistă în timpul unei misiuni

Maşina unui taximetrist din Capitală a fost distrusă de o poliţistă, în timpul unei operaţiuni pentru prinderea unui infractor. Taximetristul a fost folosit ca martor de agenţi, după ce a fost trimis de un client să ia un plic cu bani de la o femeie păcălită prin metoda accidentul. Agenta de la secţia 22 s-a urcat în maşina taximetrisului pentru a-l duce la audieri. Pe drum a făcut un accident grav de circulaţie, în care au fost răniţi amândoi. Poliţista are acum dosar penal, iar taximetristul vrea depăgubiri pentru maşina distrusă.

Taximetristul spune că poliţista s-ar fi urcat la volan la cererea şefului de misiune.

Viorel Năstase, taximetrist: „Şi eu atunci am spus: dar cum să îmi conducă mie maşina?! Nu are dreptul să îmi conducă maşina. Şi a început să mă ia cu favorizarea infractorului, cu chestii de astea”.

Deşi convins iniţial să stea pe scaunul din dreapta, speriat de felul în care conducea agenta, bărbatul a cerut să urce din nou la volan. Atunci, poliţista i-ar fi spus: „A, nu, stai liniştit că maşina ta are servo, ale noastre la secţie nu au servo, dar mă obişnuiesc repede”.

De la aceste cuvinte aveau să treacă mai puţin de două minute până la accidentul de circulaţie pe care l-a provocat la Pasajul Victoriei.

Viorel Năstase: „La intrarea în pasaj era un băiat cu familia cu un Audi, care circula regulamentar. Poliţista având în jur de 90 de kilometri pe oră, a luat brusc stânga de volan să-l depăşească, ne-am izbit prima dată pe partea mea pe partea dreaptă unde am rămas şi inconştient”.

Totul s-a întâmplat în 15 octombrie 2017. Poliţista voia sa îl ducă pe taximetrist la Secţa 22 ca martor într-un dosar în care agenţii voiau să probeze metoda accidentul. Taximetristul a ajuns la comandă să ridice un plic cu 2.000 de euro de la victimă, o femeie de 70 de ani, care credea că nepotul ei a fost implicat într-un eveniment rutier.

Viorel Nastase: „Eu, atunci când am văzut-o şi cu plic cu banii în mână mi-am dat seama că e ceva necurat la mijloc. Am pornit maşina, am vrut să plec de pe loc, după care am fost imobilizat de către două echipaje de poliţie”.

Când toate s-au linistit, poliţistii i-ar fi promis despăgubiri taximetristului pentru maşina distrusă în misiune.

Diana Sarca - purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei: „Pentru partea de despăgubiri exista un dosar penal urmând a fi sesizată instanţa”.

Cum nu a primit decât promisiuni până acum, bărbatul este hotărât să dea în judecată poliţia. Cere 6000 de euro, contravaloarea maşinii, plus banii pe care i-ar fi pierdut în lunile în care nu a folosit-o.