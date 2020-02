Medicul anestezist al băiatului de 4 ani care a intrat în comă: Am experiență de peste 400 de copii sedați așa

Medicul anestezist a declarat că tipul de sedare folosit în cazul copilului de patru ani care a intrat în comă, după o vizită la stomatolog, este o practică folosită des. „Am experiență de peste 400 de copii anesteziați așa”, a menționat bărbatul.

Un copil de patru ani, din Piteşti, e în comă, după o anestezie făcută la dentist. Imediat după această procedură, băiatul a intrat în stop respirator. A fost resucitat şi dus la Spitalul de Pediatrie din oraş, de unde a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

„Tehnica folosită se cheamă largă sedare. Este o practică curentă și în experiența mea și în colaborare cu foarte multe clinici stomatologice, am experiență de peste 400 de copii anesteziați așa, familia și-a dat acordul.



Lucrurile au decurs normal până la un moment dat, la 45 de minute de la începerea intervenției, unde am avut un episod de tahicardie severă asociat cu scăderea saturației oxigenului, care a dus la un stop cardio-respirator, motiv pentru care am instituit resuscitarea cardio-pulmonară rapidă și pacientul a plecat din clinica stabilizat. Am făcut resuscitatea, în paralel am solicitata și serviciul de ambulanță pentru ajuor și împreună cu ei am decis să fie transferat.

Copilul avea nevoie de această procedura care este indicată la pacienții cu anumite probleme sau care sunt efectiv necooperanți și pentru care tratamentele stomatologice reprezință o urgență pentru ei”, a declarat medicul anestezist.

Inspectorii DSP Argeș fac verificări la clinica stomatologică din Pitești

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Argeș fac verificări la clinica stomatologică din Pitești, acolo unde un copil de patru ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce i s-a făcut anestezie, DSP aplicând deja o amendă de 20.000 de lei unității medicale, anunță MS.

„Inspectorii sanitari argeșeni verifică condițiile în care s-a acordat asistența medicală copilului, respectarea protocoalelor medicale și a legislației în vigoare privind acordarea anesteziei, autorizația sanitară de funcționare a clinicii, condițiile igienico –sanitare din unitate”, anunță Ministerul Sănătății.

Din primele verificări, părinții s-au prezentat cu copilul, luni, pentru efectuarea unui tratament stomatologic la clinica din Pitești. Clinica stomatologică are autorizație sanitară de funcționare (ASF) eliberată de DSP Argeș cu nr.170 din 28 iulie 2016 pentru obiectul de activitate consultații și tratamente în specialitățile medicină dentară și ortodonție.