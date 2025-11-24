Live TV

Medicul care a intrat cu mașina în Ambasada Rusiei de la București este acuzat că a amenințat un coleg. Anunțul polițiștilor

Data actualizării: Data publicării:
dentist
Sursa: captură video

Medicul stomatolog care a încercat sa intre cu mașina în ambasada Rusiei la București a recidivat. El a fost reținut pentru 24 de ore după un nou incident, potrivit informațiilor Digi24. Bărbatul a călcat cu mașina trusa criminaliștilor care făceau cercetări, după ce chiar el ar fi împrăștiat diferite substanțe în curtea și pe ușa de la intrarea în clinica unde lucrează un coleg de-al său, un medic dentist din Pitești.

Mai mult, victima susține că a primit și o sticlă de alcool pe a cărei etichetă erau scrise mesaje de amenințare.

Potrivit surselor Digi24, agresorul este medicul stomatolog din București, care în urmă cu o lună, ar fi intrat cu mașina în Ambasada Rusiei.

Polițiștii din Pitești spun că au fost sesizați duminică, prin apel la 112, de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că ar fi fost amenințat cu acte de violență fizică și cu moartea, de către un alt bărbat, de 53 de ani, din Găești, în timp ce se afla în fața unei clinici stomatologice situate în municipiul Pitești.

Totodată, bărbatul de 40 de ani a sesizat că același bărbat, de 53 de ani, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 05:00, ar fi pulverizat/împrăștiat diferite substanțe pe ușa de acces în clinică și prin curtea imobilului, lasându-i o sticlă de băuturi alcoolice pe a cărei etichetă erau scrise mesaje de amenințare.

Polițiștii s-au deplasat la imobilul respectiv, fiind efectuată cercetarea la fața locului, astfel că au fost ridicate diferite mijloace de probă, inclusiv pentru stabilirea naturii substanțelor pulverizate/împrăștiate.

Bărbatului de 40 de ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind emiterea ordinului de protecție, acesta declarând că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru amenințare, mai spun polițiștii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images
Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images
Vremea se schimbă radical. Avertismentul Poliţiei după ce în unele zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare
arma pusca politia romana
Doi bărbați, reținuți pentru contrabandă cu arme. MAI: „Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai creative”
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Cum a fost prins un bărbat din Prahova, care a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Un șofer care a „înțepenit” un TIR pe calea ferată a fost detectat de poliție cu o alcoolemie de 2,50g/l
Recomandările redacţiei
cati-magistrati-au-plecat-din-sistem-pentru-a-si-salva-pensiile-speciale-2
Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților...
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
Sign for your house
Ministerul Dezvoltării a propus actualizarea chiriilor pentru...
Ultimele știri
Atac sinucigaș în Pakistan: Cinci morți și peste zece răniți la sediul unei forțe paramilitare din Peshawar
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Turist dispărut în Masivul Bucegi: salvamontiști din Brașov și Râșnov îl caută după ce a semnalat hipotermie severă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru...
Adevărul
Cele 28 de puncte ale planului european de pace pentru Ucraina. Cum va fi reintegrată Rusia în economia...
Playtech
De ce acte ai nevoie pentru recalcularea pensiei dacă ai schimbat cartea de muncă sau firma a fost desființată
Digi FM
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe...
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
Adevarul
O fetiţă de un an a unei familii de români, la un pas să fie răpită în Italia. Agresorul l-a lovit pe tată şi...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jude Law, critic de film la 11 ani. Un clip de acum 40 de ani, în care "face praf" 101 Dalmațieni, e viral...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu