Medicul care a intrat cu mașina în Ambasada Rusiei de la București este acuzat că a amenințat un coleg. Anunțul polițiștilor

Medicul stomatolog care a încercat sa intre cu mașina în ambasada Rusiei la București a recidivat. El a fost reținut pentru 24 de ore după un nou incident, potrivit informațiilor Digi24. Bărbatul a călcat cu mașina trusa criminaliștilor care făceau cercetări, după ce chiar el ar fi împrăștiat diferite substanțe în curtea și pe ușa de la intrarea în clinica unde lucrează un coleg de-al său, un medic dentist din Pitești.

Mai mult, victima susține că a primit și o sticlă de alcool pe a cărei etichetă erau scrise mesaje de amenințare.

Potrivit surselor Digi24, agresorul este medicul stomatolog din București, care în urmă cu o lună, ar fi intrat cu mașina în Ambasada Rusiei.

Polițiștii din Pitești spun că au fost sesizați duminică, prin apel la 112, de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că ar fi fost amenințat cu acte de violență fizică și cu moartea, de către un alt bărbat, de 53 de ani, din Găești, în timp ce se afla în fața unei clinici stomatologice situate în municipiul Pitești.

Totodată, bărbatul de 40 de ani a sesizat că același bărbat, de 53 de ani, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 05:00, ar fi pulverizat/împrăștiat diferite substanțe pe ușa de acces în clinică și prin curtea imobilului, lasându-i o sticlă de băuturi alcoolice pe a cărei etichetă erau scrise mesaje de amenințare.

Polițiștii s-au deplasat la imobilul respectiv, fiind efectuată cercetarea la fața locului, astfel că au fost ridicate diferite mijloace de probă, inclusiv pentru stabilirea naturii substanțelor pulverizate/împrăștiate.

Bărbatului de 40 de ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind emiterea ordinului de protecție, acesta declarând că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru amenințare, mai spun polițiștii.

