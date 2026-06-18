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Mesaj ferm al Parlamentului European: UE nu se va lăsa intimidată de Rusia. Solidaritate cu România și statele baltice

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drapele la intrarea in parlamentul european
Foto: Shutterstock
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Din articol
Ameninţare deliberată la adresa securităţii UE Sprijin pentru Ucraina şi Republica Moldova Consolidarea flancului estic al UE şi al NATO

Parlamentul European declară, într-o rezoluţie adoptată joi, că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei şi este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE şi de a continua să sprijine Ucraina. Deputaţii îşi exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania şi România, ale căror teritorii, spaţiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride ruseşti.

UE nu se va lăsa intimidată de campania de destabilizare a Rusiei şi este hotărâtă să-şi apere securitatea. Incursiunile cu drone şi încălcările spaţiului aerian de pe teritoriul UE nu sunt incidente izolate, ci o parte integrantă a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a UE şi a aliaţilor săi, potrivit eurodeputaţilor. Aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare care urmăreşte să intimideze persoanele care trăiesc în aceste zone, să răspândească frica, să dăuneze economiei locale şi să creeze un pretext pentru posibile acţiuni de retorsiune", spun eurodeputaţii în rezoluţia adoptată cu 412 de voturi pentru, 63 împotrivă şi 53 abţineri.

Ameninţare deliberată la adresa securităţii UE

Conform Parlamentului European, Rusia poartă responsabilitatea deplină şi fără echivoc pentru aceste atacuri de escaladare nechibzuite care pun în pericol vieţi, eurodeputaţii adăugând că acţiunile Rusiei constituie o ameninţare deliberată şi sistematică la adresa securităţii, rezilienţei şi suveranităţii UE şi a statelor sale membre. Aceştia subliniază complicitatea Belarusului şi îi condamnă atacurile hibride împotriva UE.

Parlamentul declară că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei şi este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE şi de a continua să sprijine Ucraina. Deputaţii îşi exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania şi România, ale căror teritorii, spaţiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride ruseşti.

Sprijin pentru Ucraina şi Republica Moldova

Este nevoie urgentă de accelerarea producţiei şi livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniţii, drone şi rachete, potrivit deputaţilor. De asemenea, aceştia subliniază că, în abordarea ameninţărilor cu drone ruseşti, cooperarea cu Republica Moldova, alături de Ucraina, este esenţială în ceea ce priveşte eficienţa operaţională, conştientizarea situaţiei şi schimbul de informaţii. Prin urmare, statele membre trebuie să majoreze finanţarea pentru Republica Moldova prin intermediul Instrumentului european pentru pace.

Consolidarea flancului estic al UE şi al NATO

Rezoluţia solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a Apărării şi subliniază că o integrare mai profundă, coordonarea şi punerea în comun a resurselor sunt indispensabile pentru un răspuns eficace al UE la ameninţările tot mai mari ale Rusiei.

Flancul estic al UE şi al NATO trebuie consolidat în întregime, de la Arctica la Marea Neagră, inclusiv pe uscat, maritim şi aerian, pentru a combate dronele şi baloanele meteorologice, afirmă deputaţii. Ei subliniază că incursiunile deliberate ale Rusiei sunt menite nu numai să provoace şi să destabilizeze statele membre, ci şi să testeze şi să exploateze punctele slabe ale capacităţilor de detectare şi răspuns ale NATO.

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Editor : C.A.

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