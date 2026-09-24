O dronă s-a prăbușit în această dimineață în județul Suceava. Aparatul de zbor a fost găsit în apropierea localității Solca, într-o pădure. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în patru localități din regiune, până la ora 10. ISU au emis, joi dimineaţă, o avertizare RO-Alert pentru populaţie, în județul Botoșani, după ce radarele MApN au detectat o țintă care evolua pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Un mesaj Ro-Alert a fost emis anterior și în nordul județului Tulcea.

ACTUALIZARE 08:35 „În continuarea informaţiilor transmise privind incidentul din dimineaţa zilei de 24 septembrie, precizăm că ţinta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spaţiul aerian naţional, după care s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, judeţul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale”, anunţă MApN.

Echipele de intervenţie ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la faţa locului, au securizat perimetrul şi au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbuşirii.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situaţiei în zonă.

„Situaţia este în dinamică şi vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, transmite MApN.

ACTUALIZARE 08:30 O dronă s-a prăbușit în județul Suceava, în zona localității Solca. Resturile au fost găsite de localnici care au filmat drona și în timpul zborului, dar și epava, potrivit corespondentului Digi24 în zonă, Ligia Pricopi. Școlile din patru localități din zonă au suspendat cursurile până la ora 10:00.

Autoritățile au luat de dată o serie de măsuri pentru că săptămâna trecută Ministerul Educației recomanda inspectoratelor școlare să suspende orele în cazul în care apare o alertă cu dronă. Sunt recomandări gândite de Departamentul pentru Situații de Urgență. Alarma cu dronă s-a dat înainte de începerea cursurilor școlare. Prin urmare, s-a luat decizia ca în câteva localități din Suceava să se amâne practic venirea copiilor la școală până la ora 10:00 conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență. Dacă intervine o astfel de alertă, orele trebuie să se suspende. Profesorii trebuie să-i ghideze pe copii într-un spațiu sigur, fără ferestre, în cazul în care se întâmplă în timpul programului școlar și rămân în acel spațiu până în momentul în care alerta cu dronă încetează.

Este al 3-lea mesaj Ro-Alert privind dronele care vine în județele din nordul Moldovei în ultimele două săptămâni.

ACTUALIZARE 08:25 Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar „a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației”.

Sursa citată precizează că, potrivit semnalelor radar, „ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani”.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava, iar la ora 06.26 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, mai transmite MApN.

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„RO-ALERT: Alertă Extremă. Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", este mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din județul Botoșani.

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea

„În noaptea dinspre 23 spre 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România”, a transmis MApN.

Potrivit sursei citate, „Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04:41 a fost transmis un mesaj RO-Alert”.

Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. În cele din urmă, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană pentri nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 05:44.

Editor : B.E.