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Mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea. Locuitorii, îndemnați să se adăpostească

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Military kamikaze drone in the sky against the background of missile trails and clouds, drone attack.
Dronă kamikaze. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au primit marţi mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian. Ei au fost sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă. 

„În urmă cu puţin timp a fost emis pe zona de nord - est a județului Tulcea un mesaj RO-Alert”, a anunţat ISU Tulcea. 

Locuitorii din zonă au fost avertizaţi să se adăpostească. 

„Alertă Extremă - Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 min”, este conţinutul mesajului. 

Editor : A.C.

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