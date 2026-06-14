Mesaj RO-Alert în Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un mesaj Ro-Alert în care îi avertizează pe locuitorii din nordul judeţului Tulcea că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru zona de nord a judeţului prin care locuitorii sunt informaţi despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, informează Inspectoratul pentru Situţii de Urgenţă Tulcea.

Potrivit sursei citate, mesajul este unul de informare şi avertizare, iar populaţia este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situaţia o impune şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă observă obiecte care cad din cer şi pun în pericol bunurile materiale şi integritatea personală, transmite News.ro.

În ultimele luni, în judeţul Tulcea au fost emise mai multe mesaje de alertare privind căderea unor obiecte din spaţiul aerian sau a unor elemente de acest fel din cauza războiului din Ucraina.

La sfârşitul lunii mai, o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, iar alte două au făcut atacuri de panică.

Atunci, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

MaPN informa că piloţii aeronavelor au avut autorizare pentru angajarea ţintelor pe toată durata alertei şi preciza că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Editor : A.C.