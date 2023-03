Mesaje de 8 Martie 2023. Urări, felicitări și mesaje de Ziua Femeii

Ziua internaţională a femeii este marcată în fiecare an pe data de 8 Martie. Mesajele sunt cea mai populară formă de a transmite gânduri bune pentru mame, soții, iubite, colege. Iată câteva dintre cele mai frumoase mesaje și urări de 8 Martie, Ziua Femeii:

Mesaje de 8 martie pentru mame

La mulţi ani, mamă! Eşti minunată şi vreau să împart cu tine ce am mai de preţ. Te iubesc!

La Mulți Ani celei mai dulci mame din întreaga lume! Te iubesc!

În această zi specială, vreau să îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine și pentru cei dragi. Ești un stâlp de susținere, o sursă de inspirație și un exemplu de urmat pentru noi toți. Să ai un 8 Martie extraordinar!

O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!

Un gând mărunt pentru iubirea imensă pe care ţi-o port. La mulţi ani, mama!

De 8 Martie, îți doresc să fii fericită și împlinită, să ai parte doar de zile senine și de momente memorabile, sănătate și mult noroc!

Mesaje deZiua Femeii pentru iubită sau soție

Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet!

Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani, draga mea!

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa! La multi ani de 8 martie!

Iubita mea, te felicit de 8 martie, Ziua Femeii! Vreau să-ți mulțumesc că ai apărut în viața mea. Fără tine, nu aș zâmbi așa, nu m-aș trezi dimineața cu o dispoziție atât de bună, nu aș simți atâta căldură și grijă.

Mesaje de 8 Martie pentru colege

Te felicit cu ocazia Zilei Femeii! Îți doresc multe momente minunate, realizări și multe bucurii în familie.

Îți doresc iubire, prietenie, respect, bunăstare, pace și înțelegere! La mulți ani cu ocazia zilei de 8 martie!

De 8 Martie, îți doresc să fii mereu înconjurată de iubire, respect și admirație. Fie ca zâmbetul tău să fie mereu luminos și speranța mereu vie. La mulți ani!

Te felicit cu ocazia zilei de 8 martie și îți doresc o casă plină cu flori și oameni dragi mereu alături! Să ai răbdare chiar și pentru cei mai neascultători oameni din jur. Fericire, iubire mare și succes în toate! La mulți ani de ziua femeii!

Femeia este simbolul dragostei, al devotamentului și al puterii. La mulți ani tuturor femeilor minunate, care ne inspiră și ne fac să fim mai buni!

La mulți ani, femeilor frumoase și puternice! Fie ca viața să vă ofere mereu motive de bucurie și sănătate, iar iubirea să vă înconjoare mereu!

Fie ca ziua de 8 Martie să-ți aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze și toată fericirea de pe pământ. La mulți ani!

La Mulți Ani! Fie ca acest 8 Martie să îți aducă multă fericire și împlinire! Să fii iubită și apreciată mereu pentru tot ce faci!

8 Martie - Ziua internaţională a femeii (ONU)

În 2023, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), sub tema "DigitALL: Inovaţie şi tehnologie pentru egalitatea de gen", celebrează femeile care susţin avansarea tehnologiei transformatoare şi a educaţiei digitale. Potrivit ONU, cu acest prilej se va explora impactul decalajului digital de gen asupra creşterii inegalităţilor economice şi sociale şi se va evidenţia, de asemenea, importanţa protejării drepturilor femeilor şi fetelor în spaţiile digitale şi a abordării violenţei de gen online. (www.un.org)

Vieţile noastre depind de o puternica integrare tehnologică: participarea la un curs, apelarea celor dragi, efectuarea unei tranzacţii bancare sau rezervarea unei întâlniri medicale. În prezent, totul trece printr-un proces digital.

Cu toate acestea, 37% dintre femei nu folosesc internetul. Cu 259 de milioane de femei mai puţine au acces la internet decât bărbaţii, chiar dacă reprezintă aproape jumătate din populaţia lumii, arată ONU.

Dacă femeile nu pot accesa internetul şi nu se simt în siguranţă online, ele nu pot dezvolta abilităţile digitale necesare pentru a se angaja în spaţii digitale, ceea ce le diminuează oportunităţile de a urma o carieră în domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM). Până în 2050, 75% din locurile de muncă vor fi legate de domenii STEM. Cu toate acestea, în prezent, femeile deţin doar 22% din posturile din domeniul inteligenţei artificiale, evidenţiază ONU.

Tema Zilei internaţionale a femeii din 2022, "Gender equality today for a sustainable tomorrow", a reprezentat un apel la acţiuni pentru schimbări climatice pentru femei, de către femei.

Promovarea egalităţii de gen în contextul crizei climatice şi al reducerii riscului de dezastre este una dintre cele mai mari provocări globale ale secolului XXI, potrivit ONU.

Este din ce în ce mai mult recunoscut faptul că femeile sunt mai vulnerabile la impactul schimbărilor climatice decât bărbaţii, deoarece ele constituie majoritatea săracilor din lume şi sunt mai dependente de resursele naturale pe care schimbările climatice le ameninţă cel mai mult.

În acelaşi timp, femeile şi fetele sunt lideri eficienţi şi puternici şi factori de schimbare pentru adaptarea şi atenuarea schimbărilor climatice, arată ONU. Ele sunt implicate în iniţiative de sustenabilitate din întreaga lume, iar participarea şi conducerea lor au ca rezultat o acţiune mai eficientă în domeniul schimbărilor climatice.

În 2021, la Forumul Generaţia Egalităţii a fost lansată Coaliţia pentru acţiunea feministă pentru justiţia climatică, care reuneşte guverne, companii din sectorul privat, sistemul ONU şi societatea civilă pentru asumarea unor angajamente concrete faţă de justiţia climatică. De Ziua internaţională a femeii, Coaliţia ajută la impulsionarea acţiunilor şi investiţiilor globale, cu accent pe finanţarea soluţiilor climatice echitabile de gen, creşterea leadershipului femeilor în economia verde, creşterea rezistenţei femeilor şi fetelor la impactul şi dezastrele climatice şi creşterea utilizării de date privind egalitatea de gen şi climă.

Tema zilei din 2021, "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world", privea eforturile femeilor şi fetelor din întreaga lume în conturarea unui viitor mai sigur şi privind recuperarea în contextul pandemiei COVID-19.

"Achieving an equal future in a COVID-19 world" a fost aliniată cu tema prioritară a celei de-a 65-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeilor (Commission on the Status of Women) - "Women in public life, equal participation in decision making" - şi cu campania "Generation Equality", care cerea dreptul femeilor la luarea deciziilor în toate domeniile vieţii, plata egală, împărţirea egală a sarcinilor neplătite şi a muncii casnice, sfârşitul tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor şi serviciile de îngrijire a sănătăţii care să răspundă nevoilor lor.

* Ziua internaţională a femeii, celebrată astăzi în ţări din lumea întreagă, a apărut pe fondul mişcărilor sociale legate de muncă de la începutul secolului XX, în America de Nord şi în Europa.

Prima Zi naţională a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. Partidul Socialist a desemnat această zi în amintirea grevei din 1908 a muncitorilor din industria textilă din New York, în care femeile au protestat împotriva condiţiilor de muncă.

În anul 1910, Internaţionala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913.

Ca urmare a iniţiativei de la Copenhaga, în 19 martie 1911, Ziua internaţională a femeii a fost marcată pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. La manifestaţiile organizate cu acel prilej, s-au cerut pentru femei dreptul la locul de muncă, dreptul la formarea profesională, să se pună capăt discriminării la locul de muncă. În plus s-au cerut dreptul de vot şi dreptul de a ocupa o funcţie publică.

Cu prilejul Anului Internaţional al Femeii, în 1975, Organizaţia Naţiunilor Unite a sărbătorită pentru prima dată Ziua internaţională a femeii la 8 martie. Cu acest prilej a fost adoptat Planul de Acţiune Mondial pentru promovarea femeii. Pentru implementarea obiectivelor planului de acţiune, Adunarea Generală a ONU a proclamat pe perioada 1976-1985 Deceniul Naţiunilor Unite pentru Femei: Egalitate, Dezvoltare şi Pace.

Punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung privind drepturile femeii îl constituie Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune, o foaie de parcurs istoric, semnată de 189 de state, în cadrul Conferinţei mondiale a ONU privind femeile, organizată la Beijing în septembrie 1995.

În România, la 7 martie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului, cele două zile, Ziua femeii şi Ziua bărbatului, urmând să fie sărbătorite anual în zilele de 8 martie, respectiv, 19 noiembrie.

Potrivit documentului, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi acestor zile. De asemenea, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot include în programele lor emisiuni dedicate promovării drepturilor femeii sau, după caz, drepturilor bărbatului.