Live TV

Mesaje de Dragobete 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți pe 24 februarie

Data publicării:
Mesaje de Dragobete 2026. Foto Getty Images
Mesaje de Dragobete 2026. Foto Getty Images
Din articol
Mesaje speciale de Dragobete  Cele mai frumoase urări de Dragobete  Felicitări de trimis pe 24 februarie 

Celebrat anual spre sfârșitul lunii februarie, Dragobetele reprezintă în tradiția românească momentul dedicat iubirii și apropierii sufletești. Sărbătoarea oferă cadrul simbolic pentru exprimarea afecțiunii față de cei dragi, fie prin gesturi atent alese, daruri simbolice sau mesaje pline de emoție, menite să întărească relațiile și să mențină sentimentul de apropiere chiar și atunci când distanța îi desparte. În acest context, am selectat o selecție de urări și felicitări care reflectă farmecul și semnificația acestei zile.

Dragobetele rămâne o sărbătoare emblematică a culturii românești, în care iubirea, tradiția și conexiunea umană se împletesc armonios. Este un moment dedicat exprimării sentimentelor autentice, întăririi legăturilor afective și celebrării armoniei dintre oameni și natură.

Mesaje speciale de Dragobete 

  • „Să simți astăzi cum fiecare bătaie a inimii tale este o sărbătoare a iubirii și cum fiecare zâmbet împărtășit aduce fericire adevărată!”
  • „Fie ca Dragobetele să transforme fiecare clipă într-un moment de bucurie, în care să te simți iubită și apreciată de oamenii dragi!”
  • „Îți doresc ca astăzi să descoperi frumusețea iubirii în fiecare gest, în fiecare privire și în fiecare cuvânt spus din inimă!”
  • „Sărbătorește Dragobetele cu sufletul deschis și lasă iubirea să-ți umple fiecare colțișor al vieții cu căldură și emoție!”
  • „Fie ca această zi să-ți aducă mai multă iubire decât ai crezut vreodată că poți primi și clipe care să-ți rămână pentru totdeauna în amintire!”
  • „Dragostea să te învăluie ca o pătură caldă și să-ți ofere fericire, liniște și emoții minunate în fiecare moment al zilei!”
  • „Să simți magia iubirii în gesturi simple, în zâmbete sincere și în momente care te fac să crezi că viața este mai frumoasă când iubești!”
  • „Fie ca inimile să bată mai tare astăzi și să-ți umple sufletul de emoții frumoase care să dureze o viață întreagă!”
  • „Dragobetele să te inspire să trăiești cu pasiune fiecare zi, să iubești din tot sufletul și să prețuiești momentele frumoase!”
  • „Îți doresc ca astăzi să fii înconjurat de oameni care te fac să zâmbești, să simți că ești iubit și să te bucuri de fiecare clipă alături de ei! La mulți ani!”

Cele mai frumoase urări de Dragobete 

  • „Fie ca iubirea adevărată să te găsească astăzi și să rămână mereu aproape, aducând în fiecare zi bucurie și armonie!”
  • „Îți doresc ca fiecare moment de Dragobete să fie plin de clipe tandre, gesturi frumoase și amintiri care să-ți încălzească sufletul pentru totdeauna!”
  • „Să ai parte de momente magice în care inima să tresalte de fericire și să simți cât de prețioasă este iubirea în viața ta!”
  • „Dragobetele să-ți aducă oamenii potriviți lângă tine, emoții sincere și o bucurie care să te însoțească mult timp după această zi specială!”
  • „Fie ca această zi să fie începutul unui an plin de iubire autentică, de clipe frumoase și de legături care să dureze o viață întreagă!”
  • „Îți doresc să simți cât de frumoasă este iubirea în gesturi simple și în momentele în care sufletul tău se deschide către ceilalți!”
  • „Să fii înconjurată de oameni dragi și să simți cum fiecare zâmbet primit astăzi aduce fericire în inimă și lumină în suflet!”
  • „Dragobetele să-ți umple zilele de emoții calde, de îmbrățișări sincere și de momente care să-ți aducă liniște și bucurie! La mulți ani, dragul meu!”
  • „Îți doresc ca iubirea să-ți coloreze fiecare zi și să transforme fiecare clipă într-un moment de fericire și armonie!”
  • „Fie ca astăzi să simți cât de minunată este iubirea adevărată și cât de prețioase sunt legăturile cu oamenii care contează pentru tine!”

Felicitări de trimis pe 24 februarie 

  • „Să simți astăzi cum iubirea îți umple sufletul și cum fiecare gest, fiecare privire și fiecare cuvânt rostit aduce căldură și bucurie infinită!”
  • „Fie ca această zi să fie plină de clipe frumoase, de emoții care te fac să zâmbești și de oameni care îți fac inima să tresalte de fericire!”
  • „Să ai parte de momente magice în care iubirea să te învăluie, să te inspire și să-ți umple fiecare colțișor al vieții cu lumină și căldură!”
  • „Fie ca inimile să bată mai tare astăzi și să aducă în jurul tău o atmosferă plină de tandrețe, emoție și bucurie sinceră!”
  • „Să simți cum fiecare zâmbet, fiecare îmbrățișare și fiecare gest de afecțiune de Dragobete te face să te simți cu adevărat special/ă!”
  • „Fie ca iubirea să-ți aducă astăzi surprize minunate, emoții sincere și clipe care să rămână pentru totdeauna în amintirea ta!”
  • „Să simți magia Dragobetelui în fiecare gest tandru, în fiecare cuvânt rostit cu sinceritate și în fiecare moment care îți încălzește inima!”
  • „Fie ca această zi să fie un prilej de a iubi mai mult, de a zâmbi mai mult și de a trăi fiecare clipă cu sufletul plin de bucurie!”
  • „Să ai parte de o zi în care emoțiile să te învăluie, iubirea să-ți lumineze sufletul și fericirea să-ți coloreze fiecare moment!”
  • „Fie ca Dragobetele să-ți aducă în jurul tău oameni care te inspiră, clipe care te fac să visezi și emoții care să-ți rămână mereu în inimă!”

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
potra georgescu
1
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
De unde a luat naștere tradiția de a celebra Dragobetele. Foto Getty Images
Dragobete 2026: De unde provine sărbătoarea iubirii la români și ce semnifică data de 24 februarie
Tradiții și obiceiuri de Dragobete 2026. Foto Getty Images
Dragobete 2026: Sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri pe 24 februarie
Mesaje de Valentine’s Day 2026. Foto Getty Images
Mesaje și felicitări de Valentine’s Day 2026: Cele mai frumoase urări pentru „Ziua Îndrăgostiților”
Mesaje și urări de Sfântul Ion. Foto Getty Images
Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie
Mesaje de la mulți ani pentru Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări pentru 1 ianuarie
Recomandările redacţiei
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste...
Tanc Leopard 2A4 parte a brigăzii mecanizate 33 a Forțelor Terestre ale Ucrainei.
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi...
Vladimir Putin Visits Vienna To Mark Pipeline Anniversary
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se...
Ultimele știri
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Șocant! Ce audiență a avut în România cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională după ce camerele TV s-au oprit. Rezultatul FCSB-ului cu...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului...
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”