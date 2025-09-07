Live TV

Mesaje și felicitări de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Cele mai frumoase urări cu ocazia Nașterii Maicii Domnului

Mesaje de La mulți ani pentru Sfânta Maria Mică. Foto Getty Images
Mesaje de La mulți ani pentru Sfânta Maria Mică. Foto Getty Images
Ce semnificație are numele Maria Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Felicitări și urări pentru ziua onomastică

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, praznic cunoscut și sub denumirea de Sfânta Maria Mică. Această zi are o încărcătură religioasă profundă și este însoțită de tradiții populare semnificative. Totodată, este momentul în care numeroase persoane care poartă numele Sfintei își sărbătoresc onomastica. Am pregătit o listă cu urări și mesaje de „La mulți ani” pe care să le trimiți sărbătoriților de Sfânta Maria.

Dacă nu știi cum să îți exprimi mulțumirea, iubirea și respectul pentru cei dragi, trimite-le cu ocazia onomasticii cele mai frumoase urări de "La mulți ani".

Ce semnificație are numele Maria

Numele Maria își are rădăcinile în limba ebraică, din „Miryam” (sau Mariam), preluat apoi în greacă și latină (Maria) care are semnificația de: „împărăteasă, doamnă, dar și cea iubită, cea îndrăgită, cea aleasă, cea frumoasă”.

Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică.

  • „La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii mereu înconjurată de iubire și fericire. Fie ca această zi sfântă să îți aducă bucurii nenumărate și sănătate!”
  • „La mulți ani, Maria! Să ai parte de un an plin de momente frumoase și zâmbete sincere.”
  • „Sărbătorește cu inima plină de bucurie! La mulți ani de Sfânta Maria Mică!”
  • „La mulți ani cu sănătate, fericire și iubire! Maria, să fii mereu binecuvântată și să ai parte de zile senine și frumoase!”
  • „La mulți ani cu zâmbete, îmbrățișări și momente speciale! Îți doresc o zi minunată și un an plin de reușite.”
  • „Fie ca Sfânta Maria să îți aducă pace și bucurie în suflet. La mulți ani și să ai parte de tot ce e mai frumos în viață!”
  • „La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate și liniște sufletească. Sărbătorește cu inima deschisă și cu zâmbetul pe buze!”
  • „Să fii mereu înconjurat de iubire și armonie! La mulți ani plini de bucurie și speranță!”
  • „Îți doresc o zi minunată, la fel de frumoasă ca numele tău! La mulți ani! Să ai parte de fericire.”
  • „La mulți ani, Maria! Să ai parte de sănătate și iubire infinită. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvânteze mereu!”
  • „La mulți ani și multe zâmbete în drumul tău! Fie ca viața ta să fie plină de pace și armonie!”
  • „La mulți ani! Să te bucuri de fiecare clipă din viața ta. Îți doresc o zi plină de surprize plăcute și amintiri frumoase.”
  • „La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte de iubire și liniște sufletească. Fie ca norocul și sănătatea să te însoțească mereu!”
  • „Îți doresc ca fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea precedentă! La mulți ani! Să ai parte de oameni dragi și momente fericite.”
  • „Fie ca Sfânta Maria să-ți aducă bucurie și liniște sufletească. La mulți ani cu sănătate și iubire.”

Felicitări și urări pentru ziua onomastică

  • „La mulți ani și să fii mereu o rază de soare pentru cei din jur! Fie ca această zi sfântă să-ți aducă pace și bucurii nenumărate.”
  • „Îți doresc sănătate, fericire și o viață plină de realizări! La mulți ani! Să ai parte de clipe minunate și oameni dragi alături.”
  • „Fie ca această zi să-ți umple sufletul de bucurie și recunoștință. La mulți ani!”
  • „La mulți ani cu sănătate, iubire și fericire nesfârșită! Dumnezeu să te călăuzească mereu și să-ți dea liniște sufletească!”
  • „La mulți ani!  Să ai o viață presărată cu vise împlinite, iar fiecare clipă să fie ca o floare în grădina fericirii tale.”
  • „Să-ți fie sufletul mereu senin, iar inima plină de speranță ca cerul după ploaie. La mulți ani de Sfânta Maria.”
  • „Fie ca fiecare zi să-ți aducă un strop de magie și o rază de lumină care să te însoțească mereu. La mulți ani! Să-ți fie viața un cântec dulce, iar inima un izvor de iubire.”
  • „Fie ca bucuriile să curgă în viața ta ca un râu limpede și nesfârșit. La mulți ani!”
  • „La mulți ani de Sfânta Maria! Să fii ca o melodie ce răsună frumos în inimile celor dragi.”
  • „Fie ca fiecare zi să-ți aducă parfum de flori și clipe pline de poezie. La mulți ani! Să-ți fie sufletul ca o carte plină de povești minunate.”
  • „La mulți ani! Să ai parte de zâmbete curate, de îmbrățișări calde și de vise împlinite.”

