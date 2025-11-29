Mesaje și felicitări de „La mulți ani” pentru Sfântul Andrei 2025: Îndemnul preotului pentru ziua onomastică

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ziua dedicată „Ocrotitorului românilor” este un moment special în care sunt celebrați toți cei care poartă numele sfântului. Cu această ocazie, am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți transmite sărbătoriților.

De Sfântul Andrei, transmite celor dragi cele mai calde și frumoase urări de „La mulți ani”.

Urarea recomandată de preot pentru cei care î și serbează onomastica pe 30 noiembrie

„Îi felicităm pe toţi cei care poartă cu demnitate numele de Andrei, Andreea şi derivatele acestora. Ne rugăm Sfântului Apostol Andrei să-i ocrotească, să le dăruiască sănătate, fericire, bucurii şi mult ajutor în toată fapta bună. De asemenea, îi îndemn pe oameni să aibă curajul și tăria Sfântului Apostol Andrei în mărturisirea credinței creștine și a valorilor morale, în aceste vremuri tulburi pe care le trăim, și să își asume cu responsabilitate „crucea vieții” pe care Hristos Domnul le-a dăruit-o. În momentele de cumpănă sau de încercare, oamenii să se roage Sfântului lor ocrotitor și să aibă credința că el le este necontenit sprijin și mijlocitor înaintea Preamilostivului Dumnezeu. La mulți ani binecuvântați și fericiți!”, a transmis pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Mesaje de „La mul ți ani” pentru Sf ântul Andrei

„La mul ți ani, Andrei! Să ai parte de sănătate, mult noroc și zile pline de lumină!”

„Să fii mereu înconjurat/ ă de bucurie, iubire și oameni dragi! La mul ți ani, Andreea!”

„La mul ți ani tuturor celor care poartă numele Sf ântului Andrei! S ă aveți un an plin de împliniri și momente frumoase!”

„ Fie ca Sf ântul Andrei s ă vă ocrotească și să vă călăuzească mereu! La mul ți ani cu pace și armonie!

„La mul ți ani cu sănătate și fericire, Andrei/ Andreea! Fie ca toate dorințele tale să se îndeplineasc ă!”

„La mul ți ani, Andreas! Să-ți fie ziua plină de z âmbete și inima de bucurii!”

„La mul ți ani celor ce î și serbează onomastica! Fie ca această zi să vă aducă liniște și belșug!”

„ Să ai parte de succes, încredere și momente speciale alături de cei dragi! La mul ți ani, dragă Andrei!

„La mul ți ani, Andreea! Î ți doresc un an luminos și plin de realizări!”

„ S ă te bucuri de sănătate, iubire și binecuv ântare în fiecare clip ă! La mul ți ani de Sf ântul Andrei!

Cele mai frumoase felicitări de ziua numelui

„Sf ântul Andrei s ă-ți umple sufletul de bucurie, zilele de lumină, iar fiecare pas să te ducă spre fericire și împlinire. La mulți ani!”

„Fie ca aceast ă zi specială să-ți aducă pace în inim ă, sănătate, z âmbete și momente frumoase alături de cei dragi!”

„Protec ția Sf ântului Andrei s ă te înso țească mereu și să î ți ofere curaj, putere și optimism în toate!”

„De ziua numelui t ău să ai parte de multă căldură, surprize plăcute și clipe de neuitat!”

„Să ai parte de inspirație, energie și bucurie în fiecare zi. La mulți ani fericiți, Andrei!”

„S ărbătoarea Sfântului Andrei să-ți aducă sănătate, armonie și oameni buni aproape de tine!”

„Îți doresc ca drumul tău să fie luminat, inima plină de iubire și recunoștință, iar fiecare zi să-ți aducă bucurie și energie ”

„În această zi specială, să ai parte de noroc, realizări și clipe de neuitat alături de familie și prieteni!”

„Liniștea sufletească, optimismul și momentele frumoase să te însoțească astăzi și în fiecare zi! La mulți ani sănătoși!”

„ Fiecare zi să-ți aducă un motiv de zâmbet și această sărbătoare să fie începutul unui an minunat! La mulți ani minunați, Andreea!"

Ur ări pentru ziua onomastică de Sf ântul Andrei

„Ocrotirea Sfântului Andrei să-ți aducă sănătate, liniște și putere în toate momentele vieții! ”

„Aceast ă zi specială să-ți lumineze drumul și să-ți ofere motive de bucurie în fiecare clip ă! La mulți ani binecuvântați!”

„Binecuv ântarea Sfântului Andrei s ă î ți aducă armonie în suflet și în familie!”

„Speran ța și pacea să te înso țească oriunde ai merge! O zi frumoasă alături de cei dragi. La mulți ani!”

„Ziua Sf ântului Andrei s ă-ți aducă încredere, inspira ție și momente frumoase alături de cei dragi! La mulți ani!”

„G ândurile bune și lumina acestei sărbători să î ți umple inima de căldură! La mulți ani cu fericire!”

„Fie ca ocrotirea Sf ântului Andrei s ă te sprijine în toate provoc ările și planurile tale!”

„S ărbătoarea Sfântului Andrei să-ți aducă belșug, sănătate și împ ăcare! La mulți ani cu sănătate!

„Fiecare pas pe care îl faci s ă fie ghidat de în țelepciune și claritate! La mulți ani de Sfântul Andrei!”

„Sufletul tău să fie plin de lumină și fiecare clipă să aducă bucurie, pace și împlinire în viața ta! La mulți ani de Sfântul Andrei!”

