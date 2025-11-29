Live TV

Mesaje și felicitări de „La mulți ani” pentru Sfântul Andrei 2025: Îndemnul preotului pentru ziua onomastică

Data publicării:
Mesaje de ''La mulți ani'' de Sfantul Apostol Andrei. Foto Getty Images
Mesaje de ''La mulți ani'' de Sfantul Apostol Andrei. Foto Getty Images
Din articol
Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează onomastica pe 30 noiembrie Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Andrei Cele mai frumoase felicitări de ziua numelui Urări pentru ziua onomastică de Sfântul Andrei

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ziua dedicată „Ocrotitorului românilor” este un moment special în care sunt celebrați toți cei care poartă numele sfântului. Cu această ocazie, am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți transmite sărbătoriților.

De Sfântul Andrei, transmite celor dragi cele mai calde și frumoase urări de „La mulți ani”.

Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează onomastica pe 30 noiembrie

Îi felicităm pe toţi cei care poartă cu demnitate numele de Andrei, Andreea şi derivatele acestora. Ne rugăm Sfântului Apostol Andrei să-i ocrotească, să le dăruiască sănătate, fericire, bucurii şi mult ajutor în toată fapta bună. De asemenea, îi îndemn pe oameni să aibă curajul și tăria Sfântului Apostol Andrei în mărturisirea credinței creștine și a valorilor morale, în aceste vremuri tulburi pe care le trăim, și să își asume cu responsabilitate „crucea vieții” pe care Hristos Domnul le-a dăruit-o. În momentele de cumpănă sau de încercare, oamenii să se roage Sfântului lor ocrotitor și să aibă credința că el le este necontenit sprijin și mijlocitor înaintea Preamilostivului Dumnezeu. La mulți ani binecuvântați și fericiți!”, a transmis pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Andrei

  • „La mulți ani, Andrei! Să ai parte de sănătate, mult noroc și zile pline de lumină!”
  • „Să fii mereu înconjurat/ă de bucurie, iubire și oameni dragi! La mulți ani, Andreea!”
  • „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei! Să aveți un an plin de împliniri și momente frumoase!”
  • Fie ca Sfântul Andrei să vă ocrotească și să vă călăuzească mereu! La mulți ani cu pace și armonie!
  • „La mulți ani cu sănătate și fericire, Andrei/ Andreea! Fie ca toate dorințele tale să se îndeplinească!”
  • „La mulți ani, Andreas! Să-ți fie ziua plină de zâmbete și inima de bucurii!”
  • „La mulți ani celor ce își serbează onomastica! Fie ca această zi să vă aducă liniște și belșug!”
  • Să ai parte de succes, încredere și momente speciale alături de cei dragi! La mulți ani, dragă Andrei!
  • „La mulți ani, Andreea! Îți doresc un an luminos și plin de realizări!”
  • Să te bucuri de sănătate, iubire și binecuvântare în fiecare clipă! La mulți ani de Sfântul Andrei!

Cele mai frumoase felicitări de ziua numelui

  • „Sfântul Andrei să-ți umple sufletul de bucurie, zilele de lumină, iar fiecare pas să te ducă spre fericire și împlinire. La mulți ani!”
  • „Fie ca această zi specială să-ți aducă pace în inimă, sănătate, zâmbete și momente frumoase alături de cei dragi!”
  • „Protecția Sfântului Andrei să te însoțească mereu și să îți ofere curaj, putere și optimism în toate!”
  • „De ziua numelui tău să ai parte de multă căldură, surprize plăcute și clipe de neuitat!”
  • „Să ai parte de inspirație, energie și bucurie în fiecare zi. La mulți ani fericiți, Andrei!”
  • „Sărbătoarea Sfântului Andrei să-ți aducă sănătate, armonie și oameni buni aproape de tine!”
  • „Îți doresc ca drumul tău să fie luminat, inima plină de iubire și recunoștință, iar fiecare zi să-ți aducă bucurie și energie
  • „În această zi specială, să ai parte de noroc, realizări și clipe de neuitat alături de familie și prieteni!”
  • „Liniștea sufletească, optimismul și momentele frumoase să te însoțească astăzi și în fiecare zi! La mulți ani sănătoși!”
  • Fiecare zi să-ți aducă un motiv de zâmbet și această sărbătoare să fie începutul unui an minunat! La mulți ani minunați, Andreea!"

Urări pentru ziua onomastică de Sfântul Andrei

  • „Ocrotirea Sfântului Andrei să-ți aducă sănătate, liniște și putere în toate momentele vieții!
  • „Această zi specială să-ți lumineze drumul și să-ți ofere motive de bucurie în fiecare clipă! La mulți ani binecuvântați!”
  • „Binecuvântarea Sfântului Andrei să îți aducă armonie în suflet și în familie!”
  • „Speranța și pacea să te însoțească oriunde ai merge! O zi frumoasă alături de cei dragi. La mulți ani!”
  • „Ziua Sfântului Andrei să-ți aducă încredere, inspirație și momente frumoase alături de cei dragi! La mulți ani!”
  • „Gândurile bune și lumina acestei sărbători să îți umple inima de căldură! La mulți ani cu fericire!”
  • „Fie ca ocrotirea Sfântului Andrei să te sprijine în toate provocările și planurile tale!”
  • „Sărbătoarea Sfântului Andrei să-ți aducă belșug, sănătate și împăcare! La mulți ani cu sănătate!
  • „Fiecare pas pe care îl faci să fie ghidat de înțelepciune și claritate! La mulți ani de Sfântul Andrei!”
  • „Sufletul tău să fie plin de lumină și fiecare clipă să aducă bucurie, pace și împlinire în viața ta! La mulți ani de Sfântul Andrei!”

