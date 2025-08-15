Live TV

Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare. Felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august

Pe 15 august, creștinii ortodocși celebrează praznicul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Sfânta Maria Mare. Această sărbătoare, una dintre cele mai semnificative din calendarul bisericesc, îmbină momentul de reculegere și rugăciune cu obiceiul de a transmite gânduri frumoase și urări celor care își serbează ziua onomastica Mai jos îți prezentăm o serie de mesaje aniversare, potrivite pentru familie, prieteni sau colegi cu prilejul sărbătorii Sfânta Maria.

Dacă nu știi cum să îți exprimi mulțumirea, iubirea și respectul pentru cei dragi, trimite-le cu ocazia onomasticii cele mai frumoase urări de "La mulți ani".

Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria

  • „La mulți ani cu sănătate și bucurii, Maria! Să-ți fie sufletul mereu plin de lumină!”
  • „Să-ți fie ziua binecuvântată, iar viața presărată cu fericire. La mulți ani!”
  • „La mulți ani și multă sănătate! Fie ca Maica Domnului să te ocrotească mereu.”
  • „Îți doresc o zi minunată, plină de zâmbete și gânduri frumoase. La mulți ani!”
  • „La mulți ani, să ai parte de dragoste, împliniri și mult noroc!”
  • „Să-ți fie viața la fel de frumoasă ca numele pe care îl porți. La mulți ani!”
  • „Fie ca toate dorințele tale să devină realitate! La mulți ani!”
  • „La mulți ani și multă putere să-ți urmezi visurile!”
  • „Îți doresc o zi plină de soare, chiar și atunci când cerul e înnorat. La mulți ani!”
  • „Să fii mereu înconjura de oameni dragi și momente de neuitat. La mulți ani”

Urări pentru ziua onomastică

  • „La mulți ani și ocrotire din partea Maicii Domnului în fiecare clipă a vieții tale!”
  • „Fie ca lumina Sfintei Marii să-ți călăuzească pașii. La mulți ani!”
  • „Maica Domnului să-ți aducă pace și sănătate în suflet și trup. La mulți ani în această zi sfântă””
  • „La mulți ani binecuvântați, sub aripa protectoare a Sfintei Maria!”
  • „Îți doresc credință puternică, iubire și împlinire. La mulți ani!”
  • „Să ai mereu în inimă speranța și liniștea pe care le dă credința.”
  • „Maica Domnului să-ți asculte toate rugăciunile. La mulți ani!”
  • „La mulți ani cu suflet curat și viață îmbelșugată în bine!”
  • „Fie ca harul divin să fie mereu cu tine și sfântul al cărui nume îl porți să îți călăuzească fiecare pas. La mulți ani cu bucurii!”
  • „La mulți ani plini de lumină, dragoste și ocrotire cerească!”

Felicitări de trimis sărbătoriților pentru ziua de 15 august

  • „La mulți ani și mult succes în tot ceea ce faci! O zi onomastică fericită!
  • „Îți doresc o zi frumoasă și împliniri pe toate planurile. La mulți ani de Sfânta Maria!
  • „Să ai parte de sănătate și reușite profesionale. Multă energie și gânduri pozitive!  La mulți ani!
  • „La mulți ani, cu recunoștință pentru tot ce faci! Îți transmit cele mai bune gânduri cu ocazia zilei tale de nume.
  • „La mulți ani și cât mai multe realizări! Fie ca această zi să-ți aducă doar vești bune.
  • „Maria e un nume sfânt și frumos, ca tine! La mulți ani!”
  • „La mulți ani, Maria! Să-ți fie sufletul la fel de curat ca numele pe care îl porți.”
  • „La mulți ani, Marian, să-ți fie viața veselă și plină de iubire!”
  • „Fie ca binecuvântarea Maicii Domnului să te însoțească mereu. La mulți ani cu credință, iubire și speranță.”
  • „Fie ca viața ta să fie un exemplu de bunătate și demnitate. La mulți ani cu suflet curat și inimă împăcată.”

