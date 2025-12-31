Live TV

Mesaje și urări de Revelion: Felicitări pe care să le trimiți celor dragi în noaptea dintre ani

Data publicării:
Mesaje și urări de Revelion. Foto Getty Images
Mesaje și urări de Revelion. Foto Getty Images
Din articol
Mesaje de Anul Nou 2026 Urări pentru Anul Nou Felicitări de Revelion

Noaptea dintre ani reprezintă pentru mulți români un prilej de a transmite celor apropiați gânduri și urări menite să aducă liniște sufletească și speranță. În acest moment special, mesajele capătă o semnificație aparte, oferind sprijin moral și emoțional, dar și oportunitatea de a exprima recunoștință, apreciere și optimism. Pentru inspirație, am pregătit o selecție de mesaje și urări potrivite pentru a fi transmise în noaptea de Revelion.

Mesajele și urările transmise în noaptea de Anul Nou au puterea de a apropia oamenii și de a aduce un sentiment de liniște, speranță și recunoștință.

Mesaje de Anul Nou 2026

  • „La trecerea dintre ani, fie ca Noul An să-ți aducă sănătate trainică, bucurii autentice și zile pline de lumină și speranță.”
  • „Fie ca 2026 să fie un an al împlinirilor, în care fiecare dorință să fie însoțită de har și binecuvântare. La mulți ani și un an nou mai bun!”
  • „La început de an, să ai puterea de a-ți transforma planurile în realitate și inima plină de recunoștință pentru tot ce ai.”
  • „Fie ca fiecare zi a Noului An să fie o binecuvântare, plină de momente frumoase alături de cei dragi.”
  • „La mulți ani! Să pășești în 2026 cu curaj, încredere și speranța că fiecare pas este ghidat divin.”
  • „Fie ca Noul An să-ți aducă pace, armonie și bucuria de a fi aproape de oamenii pe care îi iubești.”
  • „La trecerea în 2026, să-ți umpli sufletul de optimism și să simți că fiecare zi are sens și frumusețe.”
  • „Fie ca în Noul An să găsești puterea de a iubi, a ierta și a trăi fiecare clipă cu bucurie și credință. La mulți ani binecuvântați!”
  • „La mulți ani! Să ai un an plin de momente de neuitat, sănătate și împliniri spirituale și materiale.”
  • „Fie ca fiecare răsărit din 2026 să-ți aducă speranță și fiecare apus recunoștință pentru binecuvântările primite.”

Urări pentru Anul Nou

  • „Fie ca Noul An să-ți aducă credință puternică, înțelepciune și liniște sufletească, iar Dumnezeu să-ți călăuzească fiecare pas.”
  • „În această noapte de Revelion, să simți că rugăciunile tale sunt ascultate și că harul divin te însoțește mereu.”
  • „Fie ca 2026 să fie un an în care iubirea lui Dumnezeu să-ți umple inima și să te inspire în tot ce faci.”
  • „La cumpăna dintre ani, lasă-ți sufletul să se încarce cu recunoștință și credință, simțind prezența divină în fiecare moment.”
  • „Fie ca Noul An să-ți aducă pace, răbdare și înțelepciunea de a face alegeri bune și echilibrate.”
  • „În noaptea de Revelion, simte cum lumina divină îți însoțește pașii și-ți oferă protecție și curaj pentru 2026.”
  • „Fie ca fiecare zi a anului ce vine să fie o mărturie a iubirii divine și să te apropie de ceea ce contează cu adevărat.”
  • „În Noul An, să simți că fiecare provocare este o lecție și fiecare binecuvântare o dovadă a harului lui Dumnezeu.”
  • „Fie ca 2026 să fie un an al recunoștinței, al credinței vii și al bucuriei de a împărtăși iubire și lumină.”
  • „La trecerea dintre ani, să simți că Dumnezeu te veghează și că binecuvântările Sale te însoțesc în toate drumurile vieții.”

Felicitări de Revelion

  • „În această noapte de Revelion, privește spre viitor cu speranță și lasă trecutul să-ți fie lecție, nu povară.”
  • „Fie ca 2026 să-ți aducă curajul de a visa, puterea de a acționa și răbdarea de a aștepta roadele muncii tale. La mulți ani cu bucurii!”
  • „La cumpăna dintre ani, deschide-ți inima pentru iubire, bunătate și gânduri bune pentru cei din jur.”
  • Fie ca Noul An să fie plin de clipe de liniște, momente de bucurie și realizări care să-ți umple sufletul.”
  • „În 2026, să găsești frumusețea în lucrurile simple și să simți recunoștință pentru fiecare dar primit.”
  • „Fie ca zilele ce urmează să-ți aducă inspirație, iubire și momente în care să simți cu adevărat prezența divină.”
  • „În noaptea de Revelion, să simți că fiecare început este o șansă de a crea amintiri frumoase și de a trăi cu inima deschisă.”
  • „Fie ca Noul An să-ți aducă pace interioară, echilibru și puterea de a privi spre viitor cu încredere și speranță.”
  • „La trecerea în 2026, lasă iubirea și recunoștința să-ți fie călăuză, iar fiecare zi să fie un pas spre armonie și bucurie. La mulți ani cu veselie!”
  • „Fie ca acest Revelion să fie începutul unui an în care credința, speranța și iubirea să-ți umple sufletul și fiecare clipă să fie o binecuvântare.”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
3
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
Digi Sport
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce alimente se pun pe masa de Anul Nou. Foto Getty Images
Ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou pentru a atrage prosperitate. Ce tip de carne nu se consumă de Revelion
anunt cazare
Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe”
revelion_digi24_untold
Petrecere cu vibe de festival în noaptea dintre ani la Digi24
Copacabana revelion
Cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, desemnată de Guinness World Records: A strâns peste 2,5 milioane de oameni pe plajă
Youth Opportunity Summit
Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles. Ce vedete au mai fost incluse pe lista de onoruri de Anul Nou
Recomandările redacţiei
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis...
sedinta a guvernului bolojan
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic de 8,4%, cât ne-am propus...
Ultimele știri
Preşedintele columbian susține că SUA au bombardat o fabrică de cocaină din Venezuela. „Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca”
„Acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte.” Mărturia emoționantă făcută de Anthony Hopkins la final de an
De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează...
Adevărul
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Lovitură de teatru! A anunțat că negociază transferul la FCSB de Sărbători, dar s-a făcut nevăzut
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au...
Newsweek
Românii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaintată, spre 70 ani. Procesul, ireversibil a început în Europa
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...