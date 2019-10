Mesajul emoționant al lui Ştefan Bănică jr, la moartea Tamarei Buciuceanu: Drum lin, tanti Tama!

Ştefan Bănică junior a transmis, marți seară, un mesaj de condoleanțe la moartea Tamarei Buciuceanu Botez, precizând că actrița „a plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea”.

„A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. In schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!”, a scris Ștefan Bănică Jr. pe Facebook.

Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală, au precizat, reprezentanții unității spitalicești.

Actrița a fost internată pe fondul unor probleme cardiace la începutul lunii octombrie, iar în ultimele zile, starea sa de sănătate se agravase.

A fost un simbol al generației de aur a scenei și cinematografiei românești și a rămas cel mai mult în memoria cinefililor pentru roluri precum cel al profesoarei "Isoscel" din seria "Liceenii", dar și pentru interpretarea personajului Coana Chirița.

