Mesajul Oanei Țoiu, la 4 ani de la masacrul de la Bucea: „Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. E nevoie de justiție”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat, marţi, la ceremonia de comemorare a victimelor de la Bucea, Ucraina, „una dintre cele mai negre pagini de istorie a acestui război ilegal şi barbar”. Ea anunţă că s-a discutat despre măsuri pentru a exista consecinţe pentru criminali. „Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. Este nevoie de justiţie, iar vinovaţii trebuie să plătească”, a transmis Ţoiu.

„Astăzi, la Bucha (Bucea, n.r.), în Ucraina, am aprins o lumânare pentru femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi ucişi în urmă cu patru ani de invadatorii ruşi. Tăcerea grea care s-a lăsat în faţa Bisericii Sfântul Andrei a suprascris orice posibil discurs. Am venit împreună cu miniştri de externe să comemorăm patru ani de la una dintre cele mai negre pagini de istorie a acestui război ilegal şi barbar, dar şi să ţinem împreună speranţa aprinsă. Trebuie să câştige un viitor în care copiii cresc liberi de teamă”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceasta a adăugat că „ruşii au fost alungaţi de aici, deşi credeau că vor stăpâni acest loc”: „Ajunseseră cu ocupaţia ilegală la doar 17 km de Kiev. Sute de copii răpiţi au fost şi ei redaţi comunităţii şi familiilor lor. Bucha este acum o istorie despre lumină şi întuneric”.

„Am discutat astăzi despre măsurile pe care le luăm împreună pentru a exista consecinţe pentru criminali. Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. Este nevoie de justiţie, iar vinovaţii trebuie să plătească. Aceasta este şi miza României: orice agresiune să aibă consecinţe, nu recompense”, a anunţat ministrul de Externe.

Oana Ţoiu anunţă că s-a discutat şi despre paşii viitori pentru înfiinţarea unui Tribunal Special pentru crima de agresiune, despre registrul daunelor şi despre operaţionalizarea Comisiei internaţionale pentru despăgubiri.

„Dincolo de instrumente, însă, prezenţa noastră astăzi aici a fost despre felul comun în care vedem viitorul: unul bazat pe libertate şi prosperitate, un viitor fără război în Ucraina. Şi vom munci pentru asta, iar parteneriatul strategic semnat de preşedinţii României şi Ucrainei asigură cadrul pentru a întări nu doar buna vecinătate, ci şi drumul spre un viitor comun european”, a mai declarat Ţoiu.

În martie 2022, la Bucea, în Ucraina, peste 400 de civili au fost ucişi violent, mulţi dintre ei fiind copii. Imaginile şi mărturiile au arătat civili executaţi cu mâinile legate la spate şi gropi comune.

