Live TV

Video Metoda „falsul accident”, folosită pentru a obține mii de lei de la șoferi, în București. Percheziții și trei persoane reținute

Data publicării:
politisti la perchezitii
Foto: Captură video Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum funcționa metoda Trei persoane reținute

Patru persoane sunt bănuite că au înșelat mai mulți șoferi din București prin „metoda falsul accident”, susținând că aceștia au provocat accidente și cerându-le mii de lei pentru telefoane pretins distruse. Polițiștii au făcut trei percheziții, au ridicat bani și nouă telefoane mobile, iar trei dintre suspecți au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar.

Cum funcționa metoda

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, joi, că poliţiştii din cadrul Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi de o femeie, la data de 17 august, că în timp ce se deplasa cu autoturismul personal, pe strada Samuil Vulcan din Sectorul 5, ar fi fost urmărită de un bărbat aflat la volanul unui autoturism.

Bărbatul respectiv i-ar fi spus victimei că, în timp ce conducea, ar fi acroşat o femeie aflată la intersecţia străzilor Mihail Sebastian şi Samuil Vulcan.

„Persoana vătămată s-ar fi întors la intersecţia indicată, unde ar fi găsit o femeie care i-ar fi reproşat faptul că, în momentul în care a efectuat virajul la stânga, ar fi fost în pericol să fie lovită de autoturism. Potrivit celor relatate, pentru a se feri, femeii i-ar fi căzut telefonul mobil pe partea carosabilă, iar autoturismul ar fi trecut ulterior peste acesta, provocându-i distrugeri. În continuare, femeia i-ar fi spus persoanei vătămate că telefonul ar valora 8.000 de lei, însă ar fi acceptat suma de 7.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că în urma discuţiilor purtate, persoana vătămată i-a dat suma solicitată.

În aceeaşi zi, poliţiştii Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi de un alt bărbat, care a povestit o situaţie similară.

„În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, în timp ce victima se deplasa cu autoturismul personal pe strada Novaci şi a efectuat un viraj la dreapta către strada Dorneasca, ar fi fost abordat de un bărbat aflat la volanul unui autoturism. Cel în cauză ar fi indus în eroare victima, prin aceea că i-ar fi transmis că, în timpul efectuării virajului, ar fi acroşat o femeie aflată pe trecerea pentru pietoni, după care ar fi părăsit zona”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Poliţiştii au adăugat că şoferul respectiv s-a întors la trecerea pentru pietoni, unde a găsit o femeie care susţinea că o doare picioarul deoarece ar fi fost lovită de autoturism.

Aceasta a mai fi afirmat că, în urma incidentului, i-ar fi căzut telefonul mobil, iar maşina ar fi trecut peste acesta, provocându-i distrugeri.

Femeia i-a comunicat şoferului că telefonul ar valora 8000 de lei şi i-a cerut suma de 4000 de lei pentru repararea acestuia.

„Persoana vătămată a fost iniţial de acord să-i remită femeii suma solicitată, însă, în scurt timp şi-a dat seama că ar putea fi vorba despre o înşelăciune. Astfel, victima i-ar fi propus femeii să se deplaseze împreună la sediul poliţiei, însă femeia ar fi refuzat şi ar fi părăsit imediat zona”, a mai precizat sursa citată.

În urma cercetărilor desfăşurate cu poliţişti din cadrul altor subunităţi ale Poliţiei Capitalei, au fost identificate şi alte persoane vătămate care ar fi fost abordate în împrejurări similare.

Trei persoane reținute

Astfel, poliţiştii Secţiei 17 Poliţie au fost sesizaţi, la data de 21 august, de către un bărbat, cu privire la faptul că, la data de 20 august, în timp ce conducea autoturismul personal pe strada Dr. Ion Athanasiu, ar fi fost abordat de un bărbat şi o femeie.

Cei doi i-au transmis bărbatului că ar fi accidentat-o pe femeie în timp ce aceasta se afla pe trecerea de pietoni, iar în presupusul eveniment rutier i-ar fi distrus acesteia telefonul mobil. Femeia a cerut 8000 de lei pentru a-şi repara telefonul.

O faptă similară a avut loc la data de 19 august pe bulevardul 1 Decembrie 1918, iar şoferului i-a fost cerută suma de 10.000 de lei pentru repararea telefonului care ar fi fost distrus în falsul eveniment rutier.

Totodată, la nivelul Brigăzii Rutiere au fost înregistrate alte două sesizări privind situaţii similare.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat patru persoane bănuite de comiterea faptelor, respectiv trei bărbaţi, cu vârste de 32, 35 şi 44 de ani, precum şi o femeie, în vârstă de 44 de ani. La data de 1 septembrie 2026, femeia a fost depistată pe un aeroport, existând suspiciunea că intenţiona să părăsească teritoriul României. Totodată, bărbaţii în vârstă de 35, respectiv 44 de ani, au fost depistaţi în Sectoarele 3 şi 5”, au afirmat poliţiştii.

Ei au făcut şi trei percheziţii în urma cărora au fost găsite mai multe probe, precum şi sumele de 12.300 de lei, 650 de euro şi 300 de dolari, alături de nouă telefoane mobile.

Cele trei persoane au fost duse la sediul Secţiei 18 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, cu privire la bărbatul în vârstă de 32 de ani sunt desfăşurate, în continuare, activităţi pentru prinderea acestuia.

Cele trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune, ulterior fiind luată măsura controlului judiciar.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Angela Merkel
2
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Recep Tayyip Erdogan
3
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
4
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Vladimir Putin
5
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digi Sport
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani ingropati
Aproape 40.000 de euro îngropați în pământ, descoperiți de polițiști în timpul unor percheziții în județul Dâmbovița
bani ingropati
Un presupus cămătar din Dâmbovița a îngropat aproape 200.000 de lei în curtea casei sale. Opt persoane audiate de polițiști
grafica inteligenta artificiala
România începe implementarea proiectului RO AI Factory
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu răspunde nemulțumirilor legate de lucrările din Capitală: „Nu știu cum să pun acest oraș la punct fără șantiere”
masina de politie
Scandal violent în urma unei petreceri în București: Polițiștii au fost atacați cu pietre și sticle. Au intervenit trupele speciale
Recomandările redacţiei
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Serghei Lavrov anunță că Moscova va închide Institutele Goethe din...
statueta justitie
Verdict așteptat în procesul cu miză de 1 miliard de euro între...
photo-collage.png (80)
„Calul troian” al Rusiei în Italia o pune la încercare pe Giorgia...
Ultimele știri
Preşedintele Consiliului European a fost primit de Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni
Coreea de Nord oficializează ruptura de Coreea de Sud: „Unificarea pașnică” dispare din statutul Partidului Muncitorilor
„Ceea ce provoacă Rusia este slăbiciunea”: Europa trebuie să ia măsuri împotriva sabotajelor, afirmă un analist
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din septembrie 2026 pentru fiecare zodie. Cinci semne au aceeași dată-cheie
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
De ce a avut Gigi Becali nevoie de trei transferuri „bombă”. FCSB, prăbușire de peste 30 de milioane euro...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB
Adevărul
Ofensivă ucraineană discretă dusă de drone: sute de soldați ruși, în pericol de încercuire într-un sector...
Playtech
Ai 35 de ani lucrați la stat? De ce nu înseamnă automat că poți ieși la pensie în 2026
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să...
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
Coșmarul logistic al navelor de război americane din Orientul Mijlociu
Newsweek
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...