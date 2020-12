Mecanic de metrou, acuzat că a condus beat. Poliția a intervenit pentru că trenul nu mai pleca din stație, iar oamenii erau neliniștiți

Metrorex anchetează un mecanic de tren care ar fi condus beat. Sancțiunile vor fi conform Statutului disciplinar, al Regulamentului Intern și legislației incidente, anunță, joi, compania, potrivit Mediafax.

Metrorex reacționează după ce în spațiul public au apărut informații privind incidentul din stația Dristor.

„Referitor la informațiile apărute în presă cu privire la incidentul în care a fost implicat un mecanic de tren, vă informăm că sunt în curs de efectuare verificările procedurale prevăzute în astfel de situații. Acestea presupun cercetarea în funcție de circumstanțe conform prevederilor legale și aplicarea de sancțiuni conform Statutului disciplinar, al Regulamentului Intern și legislației incidente”, anunță Metrorex.

Compania transmite că mai multe informații vor fi furnizate după finalizarea verificărilor aflate în desfășurare.

Un mecanic de tren este acuzat că a condus beat, incidentul având loc miercuri în stația de metrou Dristor.

Polițiști ai Serviciului de Poliție Metrou din cadrul Poliției Capitalei s-au sesizat din oficiu, după ce au văzut că trenul nu mai pleca din stație, iar călătorii deveniseră neliniștiți.

Agenții de la Metrou au chemat un echipaj al Brigăzii de Poliție Rutiere care l-a testat cu aparatul etilotest pe mecanic, rezultatul fiind o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 2 decembrie a.c., în jurul orei 16:30 polițiști ai Serviciului de Poliție Metrou din cadrul Poliției Capitalei în timp ce se aflau în stația de metrou Dristor 2 s-au sesizat din oficiu și au declanșat verificări după ce un tren staționa prea mult pe peron, iar în rândul călătorilor s-a creat o stare de neliniște. Din verificări a reieșit faptul că mecanicul care manipula trenul respectiv ar fi sub influența băuturilor alcoolice”, se arată în comunicatul Poliției Metrou.

„La fața locului a sosit în sprijin și un echipaj al Brigăzii de Poliție Rutiere care l-a testat cu aparatul etilotest pe mecanic, rezultatul fiind o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Brigăzii de Poliție pentru Transport Public - Serviciul de Poliție Metrou sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, mai precizează sursa citată.

Editor : Liviu Cojan